Esenyur\'ta 112 Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi projesi hayata geçti

İstanbul Esenyurt'ta acil sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak olan lojistik merkezinin açılışı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Esenyurt'ta uzun süredir atıl durumda bulunan 3 bin 400 metrekarelik alanın Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesiyle ilçeye yeni bir proje kazandırıldı. Lojistik merkezinin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnşa edilen 112 Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi Türkiye'nin ilçe bazlı ilk 112 Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi olma özelliğini taşırken, projenin başarılı olması halinde farklı ilçelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor. Yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilen merkez, bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesine katkı sağlayacak. Merkez bünyesinde 4 yetişkin ambulansı ve 2 yeni doğan ambulansı olmak üzere toplam 6 ambulans görev yaparken, tesiste 72 sağlık personeli hizmet verecek. Haftanın 7 günü, günün 24 saati kesintisiz hizmet sunacak olan merkez, Esenyurt'un yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde çevre ilçelere de destek verecek.

Acil vakalara daha kısa sürede müdahale edilmesini hedefleyen merkez sayesinde bölgedeki sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amaçlanırken, yetkililer merkezin hizmete alınmasıyla acil sağlık hizmetlerinde kapasitenin önemli ölçüde artacağını ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha hızlı hale geleceğini belirtti. Merkezin İstanbul'un batı bölgesindeki acil sağlık altyapısına önemli katkı sunması bekleniyor.

Açılışta konuşan Vali Gül, "İstanbul'umuzdaki en zor iş bir yatırım yaparken arsa ile ilgili, imar ile ilgili yer bulmak oluyor. Tüm Merkez Bankası'nın imkanları elinizde de olsa imarla ilgili önünüz açılmazsa hizmetlerin gelme ihtimali olmuyor maalesef. Esenyurt'umuz içinde de son 3 yıldır planlanan, devam eden, teslim alınanlar gibi, tıpkı geçmişte yapılanlar gibi hizmetin kesintisiz devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Projenin önemine vurgu yapan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ise, "Altyapıdan eğitime, ulaşımdan kültür ve sanata kadar her alanda Esenyurt'a değer katan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Esenyurtluların huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürmeleri için daha onlarca projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Göreve gelmiş olduğumuz günden bu yana yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarından bir kolda sağlık hizmetleri, bu alanda yer tahsisleri sağlayarak ihtiyaç anında ilgili kamu kurumlarına sunuyoruz. Bu anlamda 3 aile sağlık merkezimizin yapımlarını sağlayıp teslim ettik. Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 8 aile sağlık merkezi yerinin daha tahsislerini sağladık. Bugün ise burada bulunmuş olduğumuz 112 Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, bir proje olarak da uygulama buluyor. Burada ambulans ve sağlık personellerimizin bir arada olması avantajlarını deneyimleyip, inşallah sonraki projelerde bir modelleme imkanı oluşturacağız. Burası ilk göreve geldiğimiz anda birkaç fonksiyon tanımlansa da net bir şekle kavuşmamıştı. Biz de tanımlamayı yaparken 'Önceliğimiz halk sağlığı' diyerek bu projeye ayırdık. Sağlık Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzde karşılık buldu ve bu projeyi hayata geçirdik" diye konuştu. - İSTANBUL