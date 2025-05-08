Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sanayi Kuruluşlarına Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sanayi Kuruluşlarına Ziyaret Gerçekleştirdi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sanayi Kuruluşlarına Ziyaret Gerçekleştirdi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçedeki sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek üretim tesislerini inceledi. Esenyurt'un sanayi potansiyelini vurgulayan Aksoy, sanayicilerin önemine dikkat çekti.

08.05.2025 17:26  Güncelleme: 17:40
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçedeki sanayi kuruluşlarına yönelik ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçedeki sanayi kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Türkiye'nin üretim ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Esenyurtlu sanayicilerle bir araya gelen Aksoy, üretim tesislerini gezerek firmaların teknolojik altyapıları ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

İstanbul sanayi üretiminin lideri konumundaki Esenyurt'un 4 bine yakın fabrikası ve 350 bin kişilik istihdam kapasitesiyle büyük bir güce sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, ilçede üretimin her geçen gün daha da geliştiğini belirtti. Sanayiye verdikleri desteğin artarak süreceğini ifade eden Aksoy, "Esenyurt'ta üretim yapan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Onların başarısı, ilçemizin ve ülkemizin gücüdür" dedi.

Bu hafta gerçekleştirdiği ziyaretlerde, yerli sanayinin önde gelen temsilcilerinden Hassan Group, Gezer Ayakkabı Fabrikası ve Dizayn Grup'u ziyaret eden Aksoy, firmaların üretim sahalarını yerinde inceledi. Her hafta farklı sektörlerden firmaları ziyaret ederek Esenyurt'un sanayi potansiyelini yakından takip ettiklerini belirten Aksoy, sanayicilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sanayi Kuruluşlarına Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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