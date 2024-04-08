Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yönetiminde ilk meclis toplandı

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31 Mart yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer yönetiminde ilk belediye meclisi toplandı. Nisan ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde konuşan Prof. Dr. Özer, "Halk son sözünü söyledi, şimdi söz sırası bizde, bizim de sözümüzü söyleme biçimimiz hizmet olacaktır" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı gerçekleşti. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 49'u geçen oyla CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, yönettiği nisan ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde konuştu. Açıklamasında tüm Esenyurt'un belediye başkanı olacağını belirten Prof. Dr. Özer, meclis üyelerinin tamamıyla uyumlu bir şekilde çalışmak istediğini söyledi. Meclis toplantısında yapılan gizli oylama ile meclis birinci başkanvekili Av. Oktay Kılıç, ikinci başkanvekili Elvan Uçar Kordu, parti grup başkan vekilleri, encümenler, Marmara Belediyeler Birliği üyeleri seçildi. Katip üyelerinin Aydan Kara ve Cafer Yağcı olarak seçildiği meclis toplantısında hukuk, plan bütçe, imar, şehir ve estetik komisyonu üyeleri de belirlendi.

"Bütün Esenyurt'un belediye başkanı olacağım"

Konuşmasına başlarken seçim atmosferinin şenlik havasında geçtiğini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Özer sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk meclisimizin Esenyurtumuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu süreçte halk sözünü söyledi ve tercihini bizden yana kullandı. 40 gün Esenyurt'un bütün mahallelerini, caddelerini, sokaklarını arşınladık. Halkla hemhal olduk, kucaklaştık. Halkımız bizi, biz onları sevdik. Nihayetinde de halkımız tercihini bu şekilde ortaya koydu. Bu zaten demokrasinin en büyük güzelliklerinden biridir. Bizi sevindiren en önemli noktalardan bir tanesi bir şölen içerisinde seçimin gerçekleşmiş olması. Mazbatamı aldıktan sonra, halkla buluştuğum ilk toplantıda 'Rozetimi çıkarıyorum, bundan sonra hiçbir parti gözetmeksizin bütün Esenyurt'un belediye başkanıyım' dedim. Bu sözümün de her zaman arkasında olacağım ve buna göre yol yürüyeceğim".

"Yapılan her yanlış işte irademi ortaya koyacağım"

Mecliste CHP çoğunluğu olmasına rağmen parti gözetmeksizin çalışmalarını yürüteceğini belirten Başkan Özer, "Şeffaf bir anlayışla Esenyurt'u yöneteceğiz. Bizim anlayışımıza göre kamu yararı gözetilerek yapılacak hiçbir işin gizli kapaklı yanı olmaz. Burası kimsenin babasının malı değil, burası halkın belediyesidir. Belediye başkanı halkın parasıyla halka hizmet etmek için vardır. Bundan sonra da yapılacak her türlü yanlış işlemde de bu irademi ortaya koyacağımı bilmenizi istiyorum. Benim üstünde duracağım iki şey var: Liyakat ve ehliyet. 40 yılını halkın hizmetine vermiş, üniversitede bölüm başkanlığından, rektörlüğe kadar her görevi yapmış, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, GAP idaresinde çalışmış biri olarak, yurt dışında ve yurt içinde edindiğim tecrübelerden de yola çıkarak diyebilirim ki bir işin düzgün olmasının temel şartı; liyakat ve ehliyettir" dedi.

"45 meclis üyesi benim çalışma arkadaşımdır"

Sözlerini sürdüren Başkan Özer, "Mevki, makam kimsenin kendi kişisel mevki ve makamı değil, halkındır. Belediye başkanlığını da Esenyurt halkı adına yürütüyorum. Bu makama saygı Esenyurt halkına saygı olacaktır. Davranışlar bu çerçevede değerlendirilecektir. Bu hem meclis üyelerimiz için hem diğer herkes için geçerli olan düsturlardır. Liyakat, ehliyet, uyum içinde çalışmak, disiplinli, sevgi ve saygıyı esas alan bir çalışma modeli ihtiyaç duyduğumuz, Esenyurt'un da beklediği hizmetlerin yerine gelmesi için gerekli olan düsturlardır. Burada 45 meclis üyesi var, bu meclis üyelerinin tamamı benim çalışma arkadaşlarımdır. Kötü bir hizmet yaptığınız takdirde bunun cezasını halkımız çekecek. Benim en temel idealim, hayalim; kardeşçe ve barış içinde yaşayan, huzur ve güvenliğin olduğu, 21'inci yüzyıla yakışan bir şehir oluşturabilmektir. Bunu da hiç kimse tek başına yapamaz. Ancak sizlerle ve halkımızla beraber olursak başarılı olacağıma inanan biriyim. Onun için hepinizden bana yardımcı olmanızı, iş birliği içinde olmamızı, uyum içinde çalışmamızı istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL