Esenyurt Belediye Başkanı Engelli Bireylerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Engelli Bireylerle İftar Yemeğinde Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Engelli Bireylerle İftar Yemeğinde Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının ikinci gününde düzenlenen iftar yemeğinde engelli bireylerle ve aileleriyle bir araya geldi. Bozkurt, 'Ben, bugün özellikle buraya konuk olan annelerime bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum' dedi.

13.03.2024 12:43  Güncelleme: 13:07
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının ikinci gününde düzenlenen iftar yemeğinde engelli bireylerle ve aileleriyle bir araya geldi. Bozkurt, "Ben, bugün özellikle buraya konuk olan annelerime bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bozkurt, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programları kapsamında engelli bireyler ve aileleri ile buluştu. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ilahiler okundu, dualar edilerek oruçlar açıldı.

Programa katılan vatandaşlardan görev süresi için helallik isteyen Bozkurt, şöyle konuştu:

"Allah kimseyi çocuklarının karşısına boynu bükük göndermesin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Ben, bugün özellikle buraya konuk olan annelerime bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Hayatın zorlukları içinde yorulurken, hele bir de özel bir çocuğunuz varken yaşadıklarınızı biliyorum. Aynı zamanda onun sizde yaratmış olduğu psikolojik sorumluluğu da biliyorum. Engelli bir çocuğa bakmanın yanında yaşadığınız fiziki zorluklardan ise bahsetmiyorum. Bu nedenlerle dünyanın en kıymetli anneleri sizlersiniz. 5 yıllık bir görev sürem vardı. 5 yıl içerisinde destek veren de vardı vermeyen de vardı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Esenyurt Belediyesi'ni daha iyi yerlere taşıdım. Bir 5 yıl daha istemiştim ama nasip olmadı. Ama ben her zaman olduğu gibi Esenyurt'tayım ve burada olmaya devam edeceğim. Yine birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için sade bir vatandaş ve bir siyasetçi olarak görevimi sürdürmeye devam edeceğim. Bu 5 yıllık süre için sizden helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Engelli Bireylerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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