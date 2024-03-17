Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dernek başkanları ve site yöneticileriyle iftar programında buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dernek başkanları ve site yöneticileriyle iftar programı neticesinde bir araya geldi. Bozkurt, "Bitirmek için de onur duyacağım birçok projem vardı ama maalesef partimiz başka gerekçelerden dolayı adaylaştırmadı beni" dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının altıncı gününde dernek başkanları ve site yöneticileriyle iftar programı neticesinde bir araya geldi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Deniz Bozkurt, Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur ve birim müdürleri katıldı. Semazen gösterisi ile başlayan programda ilahiler okundu, dualar edilerek oruçlar açıldı.
"Coğrafyamızın en önemli aylarından birindeyiz"
İftar programında konuşma yapan Bozkurt, "Coğrafyamızın en önemli aylarından birindeyiz. Ramazan, birlik beraberlik içinde birbirimize destek olduğumuz hem ibadet ayı hem de kültürel olarak birçok insanın aynı sofrada birlikte olduğu bir aydır" dedi. Beş yıllık görev süresinde kendisine verilen desteklerden dolayı katılımcılara teşekkür eden Bozkurt, "Coğrafyamızın en önemli aylarından birindeyiz. Birlik beraberlik içinde birbirimize destek olduğumuz hem ibadet ayı hem de kültürel olarak birçok insanın aynı sofrada birlikte olduğu bir ay. Beş yıl önce belediye başkanı seçildim. Bana destek verdiniz. Bütün siyasi partilerin temsilcilerinden oy aldım. Öyle seçildim" diye konuştu.
"Birçok projem vardı ama maalesef partimiz adaylaştırmadı beni"
Konuşmasına devam eden Bozkurt, "Esenyurt'un evladı olarak hiçbir rant işine girmedim. Yönetilmesi neredeyse imkansız bir belediye aldım. Bugüne kadar getirdim. Elbette eksikliklerimiz oldu. Bu süre boyunca beni denetlediniz, eleştirdiniz, sahip çıktınız. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yönetilmesi çok kolay, kim seçilirse seçilsin benim başladığım yerden çok kolay bir şekilde yönetecek. Bitirmek için de onur duyacağım birçok projem vardı ama maalesef partimiz başka gerekçelerden dolayı adaylaştırmadı beni. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz destekler için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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