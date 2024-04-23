Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Nehir Düz'e devretti - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Nehir Düz'e devretti

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Nehir Düz\'e devretti

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Nehir Düz'e devretti. Nehir Düz, ziyarette okulunda yapılması gereken çalışmaları anlattı ve Başkan Özer de çocukların taleplerine destek verdi.

23.04.2024 15:22  Güncelleme: 15:34
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Nehir Düz'e devretti.

Esenyurt'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda Yenikent İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nehir Düz ve sınıf arkadaşları, Okul Müdürü Şener Yıldırım, Sınıf Öğretmeni Leyla Özgür Onur, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i ziyaret etti. Başkan Özer ziyarette koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Nehir Düz'e devretti. Başkanlık makamına oturan küçük Nehir yaptığı konuşmada tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, okullarda ve Esenyurt'ta yapılması gereken çalışmaları anlattı. Nehir Düz, öncelikle okulunda yapılması gereken çalışmalara dikkat çekerek şunları söyledi: "İlk olarak okulumuzun duvarlarına badana yapılması gerekiyor. Sonrasında ise okulumuzun bahçesinde yapılması gereken düzenlemeler ile çevresinde asfalt yenileme çalışmalarının yapılmasını istiyorum. Bir de ilçemiz genelinde devlet hastanelerinin yaygınlaştırılması, çocuklar için kütüphaneler, ders çalışma kursları ve oyunlar oynayabilmemiz için parklar yapılmasını istiyorum. Yapılacak olan bu çalışmalarla ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşabilir" dedi.

"Çalışmaları yaygınlaştırmak önemli"

Nehir'in okulu ve ilçeyle ilgili taleplerine katıldığını söyleyen Başkan Özer, "Ben de söylediklerine katılıyorum. Sorunlarımızın başında eğitim ve sağlık geliyor. Çocuklarımız 60 kişilik sınıflarda okuyor. Bu aslında hiç hak etmediğimiz bir durum. Bu durumunun hızlıca değiştirilmesi lazım. Ayrıca Nehir'in sağlıkla ilgili tespitlerine de katılıyorum. Özellikle gençlere, kadınlara yönelik ilçe genelinde sağlık çalışmalarını yaygınlaştırmamız son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Ziyarete katılan diğer öğrencilerin de taleplerini tek tek dinleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak hepsine başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Nehir Düz'e devretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Nehir Düz'e devretti - Son Dakika
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