Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Mimar Sinan Parkı'nın ilk etabını hizmete açacak - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Mimar Sinan Parkı'nın ilk etabını hizmete açacak

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'un en büyük park projesi olan Mimar Sinan Parkı'nı ziyaret ederek, parkın ilk etabının kısa süre içinde hizmete açılacağını müjdeledi. Park, Esenyurt'a nefes aldıracak ve yeşil alan sorununu çözecek bir proje olarak tasarlandı.

10.06.2024 14:58
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'Esenyurt Yaşam Vadisi' olarak tasarlanan Mimar Sinan Parkı'nı ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, parkın ilk etabını kısa süre içerisinde hizmete açacaklarının müjdesini verdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçenin en büyük park projesini olan Mimar Sinan Park'ını yerinde inceledi. 364 bin metrekare alana sahip olan üç etaplı sosyal donatı alanını gezerek mühendislerden bilgi alan Başkan Özer, projenin ilk etabının kısa süre içerisinde biteceğini söyledi. Esenyurt'a nefes aldıracak projenin ismini "Esenyurt Yaşam Vadisi" olarak belirlediklerini söyleyen Özer, "Gelecek senenin ortasında da yaklaşık olarak 180 bin metrekare alanı, park, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, sosyal donatı alanları olarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. Başkan Özer, ayrıca parka spor tesislerinin de içerisinde bulunduğu bir etap daha ekleneceğinin müjdesini verdi.

"Kişi başına düşen yeşil alanı artıracağız"

İlçedeki yetersiz yeşil alan sorununu çözeceklerini belirten Prof. Özer, "Esenyurt'ta bugüne kadar yapılacak en büyük parka, BOTAŞ'la yaptığımız sözleşme gereği Mimar Sinan adı verilmiş ama bu aynı zamanda bir 'Yaşam Vadisi'. Dolayısıyla biz buraya 'Esenyurt Yaşam Vadisi' diyoruz. Ben gerek adaylık sürecinde gerek sonrasında bir şeyin altını çiziyordum, o da şuydu; 'Biz Esenyurt'u temiz, ulaşılabilir ve yeşil bir Esenyurt haline getireceğiz'. Yeşilin altını çiziyorum çünkü normal şartlarda kişi başına düşmesi gereken yeşil alan 10 metrekare. Esenyurt'ta bu rakam 1 metrekarenin altında. Bu içler acısı bir durum. Biz bu oranı yukarı çıkaracağız. İlk etapta büyük bir yeşil vadi projesiyle bunu başlatıyoruz ve bunları devam ettireceğiz" dedi.

"Esenyurt betona kurban edilmiş"

Vatandaşların hak ettiği projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Özer, "Esenyurt maalesef betona kurban edilmiş bir kent. Bunu derhal değiştirmemiz lazım. Koca Esenyurt'ta her tarafta beton ve devasa binalar var ama insanlarımızın çocuklarıyla gidip dolaşabilecekleri, nefes alabilecekleri sosyal donatı alanları yok. Halbuki sosyal alanlar insanlarımızın en doğal hakkı. İşte bu proje o eksikliği giderecek yerlerden biri. Parkımızın ilk etabını bayramdan sonraki ilk bir hafta içinde, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açacağız. Betona boğulmuş olan Esenyurt için burası bir soluk borusu olacak" şeklinde konuştu.

"Burada herkes güzel vakit geçirebilecek"

Kısa süre içerisinde ilk etabının hizmete açılacağı Esenyurt Yaşam Vadisi'nin özelliklerinden ve yapılacak çalışmalardan bahseden Başkan Özer, "Burası üç etaptan oluşuyor. İçerisinde çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, tuvaletleri var. Daha sonra buraya insanların gelip bir şeyler yiyip içebileceği, buranın aurasını bozmayacak restoranlar ve kafeler de yapacağız. Dolayısıyla gelen insanlar sabahları kahvaltılarını edebilecek, akşam yemeklerini yiyebilecek, yürüyüşlerini yapabilecek, bisiklet sürebilecek; çocuklar oyun parklarında mutlu şekilde oyun oynayabilecek. Herkes burada vaktini güzel bir şekilde geçirebilecek, kentin gürültü ve patırtısından kurtulabilecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Mimar Sinan Parkı'nın ilk etabını hizmete açacak - Son Dakika

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