Esenyurt Belediyesi 4 Bin Vatandaşa Gıda Kolisi Yardımı Yaptı

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Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi 4 bin vatandaşa gıda kolisi yardımında bulundu.

Esenyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarını sürdürüyor. Esenyurt Belediyesi ekiplerince yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar için içerisinde bakliyat, tahıl ürünleri gibi çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri hazırlıyor. Vatandaşların tek tek adreslerine giden ekipler, temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerinin teslimini yapıyor. Çalışmalar kapsamında 4 bin vatandaşın daha ihtiyaçlarını gideren ekipler, talep halinde bebek bezi ve bebek bakım ürünlerinin de tedarikini yaparak vatandaşlara iletiyor.

Yardımların devam edeceğini bildirdi

Yardımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'u sosyal belediyeciliğin kalbi haline getireceklerini ifade ederek, yardımların devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlar ise desteklerinden dolayı Başkan Özer'e teşekür etti. - İSTANBUL