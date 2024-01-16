 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt Belediyesi, 6 bin çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt Belediyesi, 6 bin çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yaptı

Esenyurt Belediyesi, kış destekleri kapsamında ihtiyaç sahibi 6-16 yaş aralığındaki 6 bin çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yaptı. İhtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını artıran desteğinden dolayı aileler, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi, 6 bin çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yaptı
16.01.2024 - 13:54,
Abone Ol

Esenyurt Belediyesi, kış destekleri kapsamında ihtiyaç sahibi 6-16 yaş aralığındaki 6 bin çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yaptı.

Esenyurt Belediyesi, soğuk kış günlerinde çocukları unutmadı. Belediye, ilk ve ortaöğretimde eğitim gören 6 bin çocuğa mont ve bot desteğinde bulundu. Yapılan sosyal incelemeler sonucu, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerin 6-16 yaş grubundaki çocuklarının mont ve bot ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı.

İhtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını artıran desteğinden dolayı aileler, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, 6 bin çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yaptı - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:50:09. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi, 6 bin çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement