Esenyurt Belediyesi araç filosuna 5 yeni iş makinesi kazandırdı

Esenyurt Belediyesi, hizmet filosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı 5 yeni iş makinesini hizmete aldı. Belediye filosuna 2026 yılı içerisinde toplam 50 araç ve iş makinesinin kazandırılmasının planlandığı bildirildi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde belediye filosuna dahil edilen yeni iş makinelerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kiralama yöntemi yerine öz kaynaklarla gerçekleştirilen araç yatırımları kapsamında ilk etapta 4'ü lastik tekerlekli, 1'i paletli olmak üzere toplam 5 iş makinesi teslim alınarak hizmete başladı. Yeni iş makinelerinin başta Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere ihtiyaç duyulan birimlerde kullanılacağı belirtildi.

"Kiralık değil, kendi öz kaynaklarımız"

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediyenin araç filosunu kendi imkanlarıyla büyütmeye devam ettiklerini belirterek, "Geçen yıl başlattığımız çalışmalar kapsamında belediyemizin araç filosunu kiralama yöntemiyle değil, kendi öz kaynaklarımızla güçlendirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu yıl belediyemize resmi plakalı toplam 50 araç ve iş makinesi kazandıracağız. İlk etapta ise 4'ü lastik tekerlekli, 1'i paletli olmak üzere toplam 5 iş makinemizi teslim aldık" dedi.

Aksoy, teslim alınan araçların ihtiyaç duyulan birimlerde hizmet vereceğini ifade ederek, "İnşallah kalan 45 araç ve iş makinemizi de 2026 yaz sezonunun sonuna kadar filomuza dahil ederek hizmete almış olacağız. Daha güçlü bir Esenyurt Belediyesi için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.