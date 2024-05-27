Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Deprem Bilinci ve İlk Yardım Eğitimlerine Devam Ediyor

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Deprem bilinci ve ilk yardım eğitimlerine devam eden Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), bünyesindeki gönüllü personeli bilinçlendirerek Esenyurt'u muhtemel afetlere hazırlıyor.

Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), bünyesindeki gönüllü arama kurtarma personeline deprem bilinci eğitimi ve ilk yardım eğitimi veriyor. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in talimatıyla verilen eğitimlerde Esenyurt'un kahramanları, ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra muhtemel bir doğal afette gerekli olan ekipmanların kullanımını da öğreniyor. Doğal afetlere yönelik eğitimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirten ESAK yetkilileri, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

"Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor"

Eğitimlerin içeriğiyle ilgili bilgi veren Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Personeli Ömer Faruk Akbalık, "Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Gerekli malzemelerin kullanımını hatırlamak, öğrendiğimiz deprem bilinci eğitimini ve ilk yardımla ilgili bilgileri tekrar etmek için eğitimlerimiz önem teşkil ediyor. Muhtemel bir doğal afet ya da kaza anında yaralı vatandaşlara yardımcı olabilmek adına bu eğitimlerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Öğrendiğimiz teorik bilgileri de pratiğe döküyoruz" dedi. - İSTANBUL