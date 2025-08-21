Esenyurt Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibini Büyütüyor

Esenyurt Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Arama Kurtarma Ekibi'ni (ESAK) büyütüyor. Yeni oluşturulan 65 kişilik kadroyla birlikte, ESAK Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi statüsüne yükseliyor.

Esenyurt Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Arama Kurtarma Ekibi'ni (ESAK) büyütüyor. Yeni oluşturulan 65 kişilik kadroyla birlikte, ESAK Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi statüsüne yükseliyor. Bu gelişmeyle Esenyurt Belediyesi, İstanbul'da 39 ilçe içerisinde bu seviyede arama kurtarma ekibine sahip 8. belediye oldu. Yeni kadro, afet anlarında etkin görev alabilecek farklı meslek gruplarından uzmanlardan oluşuyor. Sağlık personelinden mühendislere, lojistik uzmanlarından teknik personele kadar birçok alandan profesyonel, ESAK bünyesine dahil edildi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), yeni ekip üyelerine arama kurtarma, ilk yardım, kriz yönetimi ve saha operasyonları gibi konularda kapsamlı bir eğitim verecek. Eğitimlerin ardından ESAK, İstanbul genelinde muhtemel afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale kapasitesine sahip bir yapı haline gelecek. Yeni kurulan ekiple bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, ilçede yaşayan vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - İSTANBUL