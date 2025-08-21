Esenyurt Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibini Büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Esenyurt Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibini Büyütüyor

Esenyurt Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibini Büyütüyor
21.08.2025 13:00  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibi'ni (ESAK) 65 kişilik yeni kadro ile güçlendirerek Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi statüsüne yükseltti. Yeni ekip, afet anlarında hızlı müdahale için çeşitli mesleklerden uzmanlarla donatıldı.

Esenyurt Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Arama Kurtarma Ekibi'ni (ESAK) büyütüyor. Yeni oluşturulan 65 kişilik kadroyla birlikte, ESAK Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi statüsüne yükseliyor.

Esenyurt Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Arama Kurtarma Ekibi'ni (ESAK) büyütüyor. Yeni oluşturulan 65 kişilik kadroyla birlikte, ESAK Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi statüsüne yükseliyor. Bu gelişmeyle Esenyurt Belediyesi, İstanbul'da 39 ilçe içerisinde bu seviyede arama kurtarma ekibine sahip 8. belediye oldu. Yeni kadro, afet anlarında etkin görev alabilecek farklı meslek gruplarından uzmanlardan oluşuyor. Sağlık personelinden mühendislere, lojistik uzmanlarından teknik personele kadar birçok alandan profesyonel, ESAK bünyesine dahil edildi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), yeni ekip üyelerine arama kurtarma, ilk yardım, kriz yönetimi ve saha operasyonları gibi konularda kapsamlı bir eğitim verecek. Eğitimlerin ardından ESAK, İstanbul genelinde muhtemel afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale kapasitesine sahip bir yapı haline gelecek. Yeni kurulan ekiple bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, ilçede yaşayan vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, istanbul, Politika, Belediye, Esenyurt, Sağlık, Yerel, Orta, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibini Büyütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:10:22. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibini Büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.