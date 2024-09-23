Esenyurt'ta Hareketlilik Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Esenyurt'ta Hareketlilik Haftası Etkinliği

Esenyurt Belediyesi "Avrupa Haraketlilik Haftası" kapsamında "Kentsel Hareketlilik Konusunda Farkındalık" sloganı ile parkları doldurdu.

23.09.2024 11:11
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Esenyurt Belediyesi "Avrupa Haraketlilik Haftası" kapsamında "Kentsel Hareketlilik Konusunda Farkındalık" sloganı ile parkları doldurdu. Belediye personelleri, sporcular ve vatandaşların bir araya geldiği etkinlikte hep birlikte yürüyüş yapılırken, Prof. Dr. Ahmet Özer'de sağlıklı yaşam ve obezite tehdidine dikkat çekti.

Hareketsiz yaşam ve obezite tehdidine dikkat çekmece amacıyla Avrupa ülkelerinde faaliyete geçirilen "Avrupa Haraketlilik Haftası", Esenyurt'ta da unutulmadı. "Kentsel Hareketlilik Konusunda Farkındalık" sloganı ile düzenlenen etkinlikte onlarca belediye çalışanı, sporcu ve vatandaş Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda buluştu. Katılımcılar hep birlikte yürüyüş yaparken, etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'de katıldı. Boks antrenmanı yapan gençlerde maç yapan Özer, parkta spor yapan kadınlarla sohbet etti. Yürüyüş sonunda haftanın önemini vurgulayan Özer, Esenyurt'ta yeni hayata geçirilen parklar ve yeşil alanlarda sağlıklı yaşamı desteklediklerini ve obeziteyle mücadeleyi amaçladıklarını belirtti.

"Fazla kilo bütün kötülüklerin anasıdır"

Spor ve hareketli yaşamın önemine vurgu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bu hafta 'Avrupa Hareketlilik Haftası'. Spor önemli bir hayat aktivitesi çünkü insanın bedeni oturmaya değil, harekete programlı. Çağdaş hayatın bize getirmiş olduğu imkanlar bir yanda da bizim hayati fonksiyonlarımızı olumsuz etkiliyor. Arabalara biniyoruz, fast foodlarda sağlıksız besleniyoruz. Bu da dünya nüfusunun giderek büyük bölümünü obezite tehdidine maruz bırakıyor. Unutmayalım ki fazla kilo bütün kötülüklerin anasıdır. Peki bu kötü durumu ortadan kaldırmanın yolu nedir; spor yapmaktır. Bizde Esenyurt Belediyesi olarak halkın spora yönelmesi anlamında elimizden geleni yapıyoruz. Spor alanlarımızı, parklarımızı, yeşil alanlarımızı ve bisiklet yollarımızı genişletmeye çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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