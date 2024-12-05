Esenyurt Belediyesi Cami ve Cemevlerini Hijyenik Hale Getiriyor

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Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için çalışan Esenyurt Belediyesi, cami ve cemevlerini dip köşe temizleyerek hijyenik hale getiriyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cami ve cemevlerinin temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri amacıyla çalışan ekipler halıları yıkıyor, camları siliyor, avluları tazyikli suyla yıkayarak toz ve kirden arındırıyor. Kış ayarında artan salgın hastalık riskine karşı da önlemler alan ekipler dezenfekte çalışması yaparak ibadet mekanlarını tamamen hijyenik hale getiriyor.

Belediyenin sağladığı hizmet sayesinde ibadetlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, çalışmaları nedeniyle Esenyurt Belediyesine teşekkür etti. - İSTANBUL