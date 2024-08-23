Esenyurt Belediyesi Camileri Temizledi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Camileri Temizledi

Esenyurt Belediyesi Camileri Temizledi

Esenyurt Belediyesi, Cuma namazı öncesi ilçedeki tüm camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik sonrası vatandaşlar ibadetlerini daha temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirdi.

23.08.2024 14:30  Güncelleme: 14:54
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Esenyurt Belediyesi, bugün kılınacak Cuma namazı öncesi ilçedeki tüm camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik sonrası vatandaşlar ibadetlerini daha temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in "Temiz Bir Esenyurt" ilkesi doğrultusunda başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak temizlik çalışmaları yürütülüyor. Cuma namazı öncesinde yoğun bir mesai harcayan belediye ekipleri, camilerin avlularını yıkayarak titizlikle temizledi ve cemaatin yoğun olarak kullandığı alanları sağlıklı hale getirdi. Vatandaşlar, ibadet mekanlarına yönelik yapılan bu çalışmaların sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti.

Belediye yetkilileri, toplu alanlarda hijyen şartlarını korumaya yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirtirken, ilçede bulaşıcı salgın hastalık ve haşerelere karşı ise ilaçlama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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