Esenyurt Belediyesi Engelli İstihdam Merkezi, 70 Engelliye İş Fırsatı Sunuyor

Esenyurt Belediyesi Engelli İstihdam Merkezi (ESBİM), her ay düzenlediği engelli mülakatlarıyla engelli bireylerin iş bulmalarına katkı sağlıyor. Bölgedeki 2 binin üzerinde firma ile iş birliği yapan ESBİM, 70 engelli vatandaşa daha istihdam fırsattı sundu.

Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nisan ayı engelli mülakatına katılan vatandaşlar, çeşitli firmalarla görüşerek iş imkanları hakkında bilgi aldı. Firmalar, belirledikleri şartları taşıyan bireyleri uygun pozisyonlarda istihdam etti. Mülakatlarda iş bulamayan engelli bireyler ise ESBİM tarafından sisteme kaydedildi. Bu bireyler, uygun kadroların açılması halinde tekrar iş görüşmelerine davet edilerek, iş sahibi olmaları sağlanacak.

Engelli bireylere güçlü destek

ESBİM Sorumlusu Mirkan Kaya, her ayın ikinci ya da üçüncü haftasında düzenlenen mülakatlarla vatandaşlara en hızlı şekilde iş bulmayı hedeflediklerini belirtti. Kaya, "Bugün 15'in üzerinde firma ve çok sayıda vatandaşımız buradaydı. Adaylar kendileri için en uygun firmalarla görüşme yaptı. Evrak listeleri verildi. İşe alınan vatandaşlarımızı ilk iş günlerinde yalnız bırakmayarak bizler eşlik ediyoruz. Engelli bireylerin hem ekonomik hem de sosyal hayata daha güçlü katılımlarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bütün belediyelere örnek olmalı"

Mülakata katılan firma temsilcisi Sedat Gümüş ise ESBİM'in sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Personel bulma sürecimizi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Bugün de engelli istihdamı için buradayız. Çok yardımcı oldular. Bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek olması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Burası bizim için bir umut kapısı"

Üç aydır iş arayan Rasim Çakmak da düzenlenen mülakatlardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle paylaştı: "Belediyenin bu şekilde vatandaşa iş imkanı sunması çok güzel. Daha önce de ESBİM aracılığıyla bir firmada çalışmıştım. Sektörde uzun süredir çalışıyorum ama son firmam küçülmeye gittiği için işsiz kaldım. Şimdi tekrar buradayım ve umutluyum. Esenyurt Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim, burası bizim için bir umut kapısı." - İSTANBUL