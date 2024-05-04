Esenyurt Belediyesi, Hamile Kediyi Sahiplendirerek Yeni Yuvasına Kavuşturdu

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Bir vatandaşın ihbarı üzerine Esenyurt Belediyesi tarafından hayvan ambulansıyla sokaktan alınan hamile kedi, Modern Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Burada doğumu gerçekleştirilen ve tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşturulan kedi, sahiplendirilerek yeni yuvasına kavuştu.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Esenyurt'ta yaşayan Veysel Timdu isimli vatandaş, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğünü arayarak sokakta doğum aşamasında olan bir kedinin olduğunu söyledi. Ekipler, talep üzerine kısa sürede olay yerine ulaşarak belediyeye ait hayvan ambulansı ile kediyi ameliyat etmek üzere Modern Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Yapılan operasyonda yavrular kurtarılamazken anne kedinin hayatı kurtuldu. Gerekli tedavileri tamamlanan ve sağlığına kavuşan kedi, sokakta bulan Veysel Timdu tarafından sahiplenilerek yeni yuvasına kavuştu. Esenyurt Belediyesi ekipleri 7/24 hizmetlere devam edeceğini söylerken, kediyi sahiplenen Veysel Timdu ise bu hizmetleri faaliyete geçiren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti.

"Kısa bir zamanda ihbara dönüş sağladılar"

Esenyurt Belediyesinin kısa zaman içerisinde ihbara dönüş yaptığını söyleyen Veysel Timdu şöyle konuştu:

"Kediyi ilk bulduğumda doğum yapmak üzereydi ama zorluk yaşıyordu. Ben de hemen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünü aradım. Aramamla ekibin gelmesi bir oldu. Belediyenin veteriner hekimleri kediyi aldılar ve tedavi ettiler. Yavruları kurtarılamasa da anne kurtuldu. Bu kediyi ben sahiplendim, artık bakımı bana ait. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e ve ekiplerine tedavi sürecinde gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim."

"Minik dostumuzun artık bir sahibi var"

Sokak hayvanlarının her anlamda yanında olduklarını ifade eden Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Feyzullah Güney, "Akşam saatlerinde ihbarı alır almaz olay yerine gittik. Acilen minik dostumuzu ameliyata aldık. Yavrular kurtarılamasa da anneyi kurtarmış olduk. Bundan sonra minik dostumuzun artık bir sahibi, bir evi var. Esenyurt Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL