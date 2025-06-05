Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kesim Alanlarını Hazırladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kesim Alanlarını Hazırladı

Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kesim Alanlarını Hazırladı
05.06.2025 13:34  Güncelleme: 13:57
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Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı süresince halkın dini vecibelerini yerine getirmesi ve sağlığının korunması amacıyla 6 kapalı pazar yeri ve 1 modern kesim alanı ile toplam 7 noktada hizmet verecek. Randevu sistemi ile çalışan kesim alanlarında uzman kasaplar ve veteriner hekimler yer alacak.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların dini vecibelerin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını tamamladı. İlçe genelinde 6 kapalı pazar yeri ve 1 modern kesim alanı olmak üzere toplam 7 noktada kurban kesim hizmeti sunulacak.

Kaçak kesimlerin önüne geçmek ve düzenli bir hizmet sağlamak amacıyla belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan kesim alanları, bayram namazının hemen ardından hizmete açılacak. Vatandaşlar, bu kesimhanelerden randevu sistemi ile faydalanabilecek. Esenyurt Belediyesi'nin modern kesim alanlarında uzman kasaplar kurbanlıkları İslami usullere uygun şekilde keserken, alanlarda veteriner hekimler, imam, sağlık görevlileri ve temizlik ekipleri de hazır bulunacak. Alanların temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri bayram öncesinde tamamlandı.

Kesimler profesyonel kasaplar eşliğinde yapılacak!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediyesi personeli Feyzullah Güney, "Kurban kesimhanelerimiz bayrama hazır. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Esenyurt Belediyesi merkez kesimhanesi ve altyapı çalışmaları tamamlanan 6 semt pazarımızda Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesimler belediyemiz uhdesinde gerçekleştirilecektir. Bu merkezlerde imamlarımız, profesyonel kasaplarımız ve belediyemizin farklı birimlerinden personel yer alacaktır. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzenlemeler yapılmış durumda" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kesim Alanlarını Hazırladı - Son Dakika

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