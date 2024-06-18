Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

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Esenyurt Belediyesi kurban bayramı nedeniyle kurban kesim alanlarında böcek ve haşerelere karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirerek kapalı pazarları tazyikli suyla temizledi.

Esenyurt Belediyesi, kurban bayramı öncesi başlattığı temizlik seferberliğini bayram boyunca da devam ettiriyor. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarda kurban kesim alanları tazyikli suyla yıkanıp, böcek ve haşerelere karşı ilaçlandı.

Belediye temizlik ekipleri bayram boyunca yürütülen rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, kesimhanelerde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçede bulunan bir kesimhane ve altı kapalı pazarda yapılan kurban kesim işlemlerinin ardından alanlar kurban atıklarından arındırıldı. Detaylı temizlik çalışması yapan ekipler, kapalı pazarları tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Belediye ekipleri, bayram boyunca ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - İSTANBUL