Esenyurt Belediyesi Kursiyerlerine Sertifika Programı Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediyesi Kursiyerlerine Sertifika Programı Düzenledi

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen yıl sonu kapanış ve sertifika programında çocuk ve yetişkin kursiyerlerin müzik, pandomim ve dans gösterileri yer aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, etkinlikte yaptığı konuşmada Esenyurt'u kültür ve sanatın başkenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

11.06.2024 09:59
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Esenyurt Belediyesi tarafından belediye bünyesinde eğitim gören kursiyerler için yıl sonu kapanış ve sertifika programı düzenlendi. Etkinlikte çocuk ve yetişkin kursiyerler ve belediye personellerince hazırlanan müzik, pandomim ve dans gösterileri yer aldı.

Esenyurt Belediyesi bünyesinde eğitim alan kursiyerler düzenlenen programda sertifikalarını aldı. Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve çok sayıda Esenyurt'lu vatandaş katıldı. Çeşitli alanlarda eğitim alan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin düzenlenen törende sertifikalarını almalarının ardında program gösterilerle devam etti. Çocuk, yetişkin kursiyerler ve belediye personellerince yapılan halk oyunları gösterisi, keman, piyano, gitar dinletisi ve pandomim gösterisi gerçekleştirildi.

"Mottomuz, Esenyurt'u kültür ve sanatın başkenti haline getirmektir"

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Esenkent Açık Hava Amfi Tiyatro'da binlerce kadın, erkek ve çocuk burada. Bugüne kadar 2 ay içinde 50 bin civarında kursiyerimizi eğittik. El sanatları, el becerileri, meslek edindirme kursları ve binlerce gencimize üniversiteye hazırlık, liseye hazırlık kursları verdik. Tiyatrolar, sinema ve daha sayamayacağımız 19 dalda eğitim verdik. Bu yıl sonu etkinliğinde bunu bitiriyoruz. Bundan sonraki süreçte bu etkinliklerimiz ve çabalarımız daha da artarak devam edecek. Çünkü mottomuz, Esenyurt'u kültür ve sanatın başkenti haline getirmektir. Esenyurt'lu buna layıktır ve Esenyurt bununla da büyük bir aşama yapacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Kursiyerlerine Sertifika Programı Düzenledi - Son Dakika

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