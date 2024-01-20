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Esenyurt Belediyesi Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi Projesi Başladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi Projesi Başladı

Esenyurt Belediyesi, Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi projesinin yapımına başladı. Proje kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

Esenyurt Belediyesi Mehterçeşme Mahallesi\'nde Cemevi Projesi Başladı
20.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:54
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Esenyurt Belediyesi, Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi projesinin yapımına başladı. İbadet ve sosyal donatı alanlarını içerisinde barındıran proje kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

Vatandaşların ibadetlerini huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için alanlar oluşturmaya devam eden Esenyurt Belediyesi, Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi projesinin yapımına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanarak ilçeye kazandırılacak olan 2 bin 918 metrekarelik Cemevi projesinin içerisinde; 201 metrekare cem alanı, 320 kişilik yemekhane, 31 araçlık otopark, çok amaçlı salon, kitap kafe, kurban kesim alanı bulunuyor. Proje, modern mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla Alevi vatandaşlara ibadetlerini yerine getirirken kültürel faaliyetlerden de faydalanma imkanı sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi Projesi Başladı - Son Dakika
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