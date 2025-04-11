Esenyurt Belediyesi'nden 900 öğrenciye Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediyesi'nden 900 öğrenciye Afet Bilinci Eğitimi

Esenyurt Belediyesi\'nden 900 öğrenciye Afet Bilinci Eğitimi

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 900 öğrenciye "Afet Bilinci Eğitimi" verildi.

11.04.2025 10:09  Güncelleme: 10:21
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Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 900 öğrenciye "Afet Bilinci Eğitimi" verildi. Eğitimlerde öğrencilere afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler öğretildi.

Afetlere karşı dirençli bir kent için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okulları tek tek dolaşarak öğretmen ve öğrencilere hem afet bilinci eğitimi veriyor hem de tahliye tatbikatı yapıyor. Ekipler bu kapsamda Şehit Ahmet Kocabay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine eğitim verdi. 903 öğrenci ve 50 öğretmenin katıldığı eğitimde afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ve ilk yardımın temel kuralları ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı. Çocuklarla örnek bir deprem çantası hazırlayan ekipler, öğrencilere okulu kısa sürede tahliye edebilmelerini sağlamak amacıyla bir tatbikat da gerçekleştirdi.

Öğrenciler eğitimle bilinçleniyor

Afet bilincinin ve ilk yardım eğitimlerinin önemine değinen Esenyurt Belediyesi Acil Tıp Teknisyeni Umut Boran Ulu, "Bugün okulumuzda 9, 10 ve 11. sınıfların tamamına afet bilinci eğitimi verdik. Afet bilincinin ardından ilk yardım sunumu yaptık. En temel düzeyde bir yaralanmaya nasıl müdahale edebilecekleri, afet sonrası ilk 72 saatte neye dikkat etmeleri gerektiğini ve enfeksiyon kapmadan yaralara nasıl bakabileceklerini öğrettik. Bunun dışında da herkesin bilmesi gereken heimlich manevrasını öğrettik. Bunlar, ilk yardım, ilaçsız ve herhangi bir teçhizat olmadan, çok basit öğrenilebilecek ve en kritik anlarda hayat kurtarmaya yarayacak olan tekniklerdir. Biz düzenli olarak vatandaşlarımıza bununla ilgili eğitim veriyoruz" dedi.

"Farkındalık eğitimlerini destekliyoruz"

Eğitimlerin çok faydalı bulduğunu söyleyen Okul Müdürü Oğuzhan Şahin ise, "Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bugün okulumuzda eğitim verdi. Eğitimin ardından deprem tatbikatı yaptık. Öğrencilerimizin okulu tahliye etmesi 2 dakika sürdü. Bundan dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde ilk kez gerçekleştirilen bu farkındalık eğitimini destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden 900 öğrenciye Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika

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