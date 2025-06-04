Esenyurt Belediyesi'nden Engellilere ve Yaşlılara Özel Temizlik Hizmeti

Kurban Bayramı öncesinde ilçede yaşayan engelli bireyler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce özel bir temizlik hizmeti gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere giden belediye ekipleri, evlerin genel temizliğini titizlikle yaptı.

Ekipler; evleri süpürüp silerken camları da temizledi, tuvalet ve banyolarda hijyen çalışmaları yürüttü. Başta yaşlılar ve engelli vatandaşlar olmak üzere birçok kişinin bayrama daha temiz ve ferah bir ortamda girmesini sağlayan hizmet, vatandaşlardan tam not aldı. Belediye yetkilileri, sosyal destek hizmetlerinin bayram süresince de devam edeceğini belirterek, vatandaşların her türlü ihtiyacına yanıt vermeye hazır olduklarını vurguladı.

"Çok memnunum"

Temizlik hizmetinden yararlanan Aynur Kocaşahinoğlu, "Çok memnunum, çok mutluyum. Ne zaman çağırsam geliyorlar. Evin her yerini temizliyorlar. Camlarımı, kapılarımı siliyorlar. Çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL