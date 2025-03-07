Esenyurt Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Süresince Sıcak Yemek Desteği

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Esenyurt Belediyesi, 6 farklı noktada ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği sunuyor. Ramazan boyunca tam kapasiteyle hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, her gün binlerce vatandaşın iftar sofrasına ulaşıyor.

Esenyurt Belediyesi, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan yemekleri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırı, Zafer, Akçaburgaz ve İstiklal mahallelerindeki aşevleri ve ilçenin çeşitli noktalarındaki mobil aşevleri aracılığıyla dağıtıyor. Ayrıca, 65 yaş üzeri ile engelli vatandaşlara kahvaltı ve sıcak yemek desteği de sağlanıyor.

Esenyurtluların sağlığı ön planda tutuluyor

Aşevi mutfaklarında, diyetisyen kontrolünde oluşturulan menüler usta aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor. Menüler, sağlıklı beslenme programına uygun olarak, yaşlı vatandaşların beslenme ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak düzenleniyor. Sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olan aşevi hizmeti ile ilçede dayanışma ruhunun güçlenmesine de katkı sağlanıyor. - İSTANBUL