Esenyurt Belediyesi'nden Medikal Malzeme Geri Alımı İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Medikal Malzeme Geri Alımı İddialarına Yanıt

Esenyurt Belediyesi\'nden Medikal Malzeme Geri Alımı İddialarına Yanıt

Esenyurt Belediyesi, bir vatandaşa verilen medikal malzemenin geri alındığı yönündeki asılsız iddiaları yalanlayarak, yardım sürecinin devam ettiğini açıkladı.

30.11.2024 14:44  Güncelleme: 14:57
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Esenyurt Belediyesi "bir vatandaşa verilen medikal malzemenin geri alındığı" iddialarını yaptığı yazılı açıklama ile yalanladı.

Esenyurt Belediyesi "bir vatandaşa verilen medikal malzemenin geri alındığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında, 'Esenyurt'ta bir vatandaşa verilen medikal malzemenin geri alındığı' yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yayınlanmıştır. Bu asılsız haberlerin aksine bahse konu olan vatandaşımıza ve ailesine 2015 yılından beri 85 ayrı kalemde yapılan ayni ve nakdi yardımlar kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Yalan habere konu olan vatandaşımız ve ailesine son olarak da Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'un talimatlarıyla beyaz eşya yardımı yapılmıştır. Medikal malzeme ihtiyacı olan vatandaşlarımıza her zaman yardım eden kurumumuz, kullanılan ürünlere ihtiyaç kalmadığı durumlarda, bu ürünlerin başka ihtiyaç sahipleri tarafından da kullanılabilmesi için geri almaktadır. Bahsi geçen olayda vatandaşımız, 2 adet medikal malzemeyi 29 Şubat 2024 tarihinde '2 ay süreyle' verildiğini beyan eden taahhütname karşılığında ilgili birimimizden teslim almıştır. 26 Kasım 2024 tarihinde vatandaşımız aranarak, sağlık durumu ile ilgili bilgi alınmış ve medikal malzemelere ihtiyacı olup olmadığı sorulmuştur. Birimize yürüyerek gelen vatandaşımız, kendisine sağlanan medikal malzemeyi, ihtiyacı olmadığı için kendi inisiyatifiyle teslim etmiştir. Bu rutin uygulama, vatandaşımızla yaptığımız telefon görüşme kayıtlarına ve güvenlik kamerası görüntülerine de yansımıştır. Kamuoyundan ricamız, bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve doğru bilgiye dayalı değerlendirme yapılmasıdır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor, bu vesileyle yardımlaşma ruhunun toplumda daha da güçlenmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Medikal Malzeme Geri Alımı İddialarına Yanıt - Son Dakika

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