Esenyurt Belediyesi'nden Mobil İstihdam Aracı ile İş Bulma Desteği - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Mobil İstihdam Aracı ile İş Bulma Desteği

Esenyurt Belediyesi\'nden Mobil İstihdam Aracı ile İş Bulma Desteği

Esenyurt Belediyesi, iş arayan vatandaşlara destek olmak amacıyla mobil istihdam aracı projesini hayata geçirdi. Bu araç, mahallelerde iş arayanları işverenlerle buluşturup, kariyer danışmanlığı hizmeti veriyor.

02.02.2025 15:26  Güncelleme: 15:31
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Esenyurt Belediyesi, vatandaşlara iş bulma süreçlerinde kolaylık sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Mobil İstihdam Aracı, Esenyurt'un mahallelerini tek tek ziyaret ederek iş arayan vatandaşlara rehberlik ediyor ve işverenlerle buluşturuyor.

İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), mobil istihdam araçlarıyla ilçenin 43 mahallesinde hizmet vermeye başladı. Mahalle bazlı hizmet anlayışıyla, iş arayanlar artık belediyeye gitmek zorunda kalmadan, kendi mahallelerinde kariyer danışmanlığı, iş ilanları ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgi alabiliyor. Araç içerisindeki ekipler, vatandaşların başvurularını alarak, işçi arayan firmalara yönlendiriyor. Ekipler ayrıca CV hazırlama ve iş mülakat teknikleri konusunda da bilgilendirmeler yapıyor. Belediyenin bu projesi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor ve iş arayanlar için umut ışığı oluyor.

"Vatandaşların istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyoruz"

İşsizliği azaltmak için istihdam imkanlarını vatandaşların ayağına getirdiklerini söyleyen ESBİM Sorumlusu Barış Çınar, "Amacımız, ilçemizdeki işsizliği azaltmak ve vatandaşlarımıza iş bulma süreçlerinde destek olmak. Yeni dönemde hayata geçirdiğimiz mobil istihdam aracımız ile vatandaşlarımızın istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyoruz. Esenyurtlular, aracın hangi gün, hangi mahallelerde olacağı bilgisini belediyemizin sosyal medya hesaplarındaki duyurulardan takip edebilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Mobil İstihdam Aracı ile İş Bulma Desteği - Son Dakika

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