Esenyurt Belediyesi'nden Sosyal ve Kültürel Hizmetler: Solarkent Kültür ve Sanat Merkezi Açıldı

Esenyurt Belediyesi, site sakinlerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif hizmetleri yaygınlaştırmak amacıyla "Belediyem Sitelerimizde" projesinin ikincisini hayata geçirdi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Solarkent Kültür ve Sanat Merkezi hizmete açıldı.

Merkezde Öğrenci İşleri Odası, Derslik, El Sanatları Atölyesi, Aşçılık Sınıfı, Resim Sınıfı ve Müzik Odası olmak üzere 5 ayrı sınıf bulunuyor. Site sakinlerine yönelik olarak hazırlanan bu merkezde, Fitness, Yüzme, Pilates, Zumba, Gravür, Ahşap Boyama, Aşçılık, Yaş Pasta Yapımı, İngilizce, Resim, Piyano, Gitar, Bağlama ve Satranç olmak üzere toplam 14 farklı branşta eğitimler veriliyor.

"Site yaşamına kültürel ve sosyal bir canlılık kazandırmayı hedefliyoruz"

Bugün itibariyle eğitimlerine başlayan Solarkent Kültür ve Sanat Merkezi'ne 667 kişi kayıt yaptırdı. Açılış günü kursiyerleri ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet etti ve çalışmaları yerinde inceledi. Aksoy, merkezin mahalle için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaştan vatandaşımıza dokunmaya devam edeceğiz. Projeyle, site yaşamına kültürel ve sosyal bir canlılık kazandırmayı hedefliyoruz. 'Belediyem Sitelerimizde' projesini ilerleyen dönemlerde Esenyurt'un farklı sitelerinde de uygulanması planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL