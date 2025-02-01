Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti

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Esenyurt Belediyesi vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. Hasta nakil araçlarıyla evlerinden alınarak hastanelere götürülen vatandaşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Esenyurt Belediyesi, bir yandan ilçenin sağlık altyapısını iyileştirecek projeleri hayata geçirirken diğer yandan da vatandaşlara çeşitli sağlık hizmetleri sunuyor. Bu kapsamda ilçede yaşayan ve kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen kişilere yönelik Hasta Nakil Hizmeti veriliyor. Her gün sabahın erken saatlerinde işe koyulan belediye ekipleri, hastaları evlerinden alarak mobil sağlık araçlarıyla İstanbul içindeki sağlık kurumlarına ulaştırıyor. Tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalar, yeniden evlerine bırakılıyor. Hizmetten diyaliz hastaları, engelli bireyler ve kanser hastaları; hastane randevusu, emar ve tomografi gibi tüm tedavi işlemlerinde ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Hizmetten randevu sistemi ile faydalanılıyor

Vatandaşların Hasta Nakil hizmetinden randevu sistemi ile faydalanabildiklerini söyleyen Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli Aykut Lale, "Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızı evlerinden alarak hastanelere ulaştırıyoruz. Takip altında olan hastalarımız, yüzde 40 engelli bireyler, 65 yaş üstü vatandaşlar ve diyaliz ya da kemoterapi tedavisi görenler, 444 04 11 numaralı telefonumuzdan bize ulaşarak talepte bulunabiliyorlar. Randevularını 3 gün öncesinden oluşturduklarında, onları program dahilinde evlerinden alıp, tedavi olacakları hastaneye götürüyoruz. İşlemleri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz" dedi.

"Esenyurt'ta böyle bir hizmetin olması çok güzel"

Hasta nakil hizmetinden memnun olduğunu dile getiren Sevim Üye ise şöyle konuştu: "Esenyurt'ta böyle bir hizmetin olması gerçekten çok güzel. Çoğu belediyede olmayan bir hizmet sunuyorlar. Personelleri büyük bir titizlikle seçmişler. Hastaneye gitmek istediğimizde çağrı merkezini arıyoruz, durumu bildiriyoruz. Ekipler hastamızı kapının önünden alarak, özenle hastaneye ulaştırıyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar eve bırakıyorlar. Sağlık demek, ulaşım demek. Birçoğumuzun da aracı yok. Bu anlamda ulaşım imkanının sağlanması çok değerli. Esenyurt Belediyemize ve tüm ekibe teşekkür ediyorum." - İSTANBUL