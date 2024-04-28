Esenyurt Belediyesi, Öğrenme Güçlüğü Tanılı Çocuğa Umut Oldu - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, Öğrenme Güçlüğü Tanılı Çocuğa Umut Oldu

Esenyurt Belediyesi, Öğrenme Güçlüğü Tanılı Çocuğa Umut Oldu

Esenyurt Belediyesi, doğuştan öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite tanısı konulan 12 yaşındaki Miraç Mengütaş'a bireysel eğitim vererek okuma yazma becerisi kazandırdı.

28.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:17
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Esenyurt Belediyesi, doğuştan öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite tanısı konulan 12 yaşındaki Miraç Mengütaş'a umut oldu. Küçük Miraç, belediyeden aldığı bireysel eğitimle okuma yazmayı öğrenerek büyük bir başarı gösterdi.

Esenyurt Belediyesi, verdiği eğitimlerle özel çocukların yanında olmaya devam ederken, 12 yaşındaki Miraç Mengütaş'a umut oldu. Doğuştan öğrenme ve hiperaktivite tanısı konulan Mengütaş'ın ailesi eğitim için belediyeye başvuruda bulundu. Başvuru sonrası bireysel eğitimlere başlayan Küçük Miraç, uzman hocaların özverili dersleri sayesinde okuma ve yazmayı öğrenerek büyük ilerleme kaydetti. Merkezde eğitim veren hocalar, özel bireylerin her zaman yanında olduklarını ifade ederken minik Miraç'ın ailesi de desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e teşekkür etti.

"Özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz"

Küçük Miraç'ın aldığı eğitimler sonunda büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Bireysel Öğretmeni Cansu Şahin, "Öğrencimiz Miraç Mengütaş, kurumumuza öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite tanısı ile geldi. Kurumumuzda bireysel eğitim seanslarıyla akademik anlamda Miraç'a destek olmaktayız. Öğrencimiz buraya geldiğinde harfleri ve okuma yazmayı bilmiyordu. Özel teknik ve yöntemlerle önce harfleri, sonra da okuma ve yazmayı öğrettik. Miraç dikte yöntemi ile öğrendiklerimizi de pekiştirerek tamamen büyük ilerleme sağladı. Miraç artık okuyor, yazıyor ve anlıyor. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Başkan Özer'e çok teşekkür ediyorum"

Oğlu Miraç'ın aldığı eğitim sonrası derslerine daha iyi konsantre olduğunu söyleyen anne Esra Mengütaş ise, "Biz Miraç ile kuruma geldiğimizde hiç okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma yapamıyorduk, ders çalışamıyorduk. Buraya geldiğimizde gayet güzel bir şekilde derslerimize konsantre olduk. Okuma yazma öğrendik, dikte yapıyoruz. Hocalarımızdan çok memnunuz. Ben bir anne olarak Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sunduğu için gerçekten çok minnettarım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, Öğrenme Güçlüğü Tanılı Çocuğa Umut Oldu - Son Dakika

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