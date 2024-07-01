Esenyurt Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

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Esenyurt Belediyesi, ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, çöp konteynerlarını ve sokakları yıkama ve dezenfekte işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Sıcak havalarla birlikte artan sinek ve haşere türlerine karşı ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiren belediye ekipleri, kemirgenlere karşı da yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çerçevede haşerelerin larvalarını bıraktığı durgun sular ile dere yatakları, şehir içi mazgallar, pazar yerleri, rögarlar, çöp konteynerleri, sazlık alanlar ve park ve bahçelerde ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda, doğanın dengesini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor. Ekipler, halkın rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarının 43 mahallede düzenli olarak devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL