Esenyurt Belediyesi Üçevler Mahallesi'nde Yolları Yeniledi

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Modern ve yaşanabilir bir kent anlayışını merkeze alarak vatandaşların ulaşım ve alt yapı sorunlarına çözüm üreten Esenyurt Belediyesi, asfaltlama çalışmasıyla Üçevler Mahallesi 911. Sokağın yollarını yeniledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kentin modern bir görünüme kavuşması için ekipleriyle birlikte çalışmalarını hızla sürdürüyor. İlçedeki bozuk yolları yenilemeye başlayan ekipler, bu kapsamda Üçevler Mahallesi 911. Sokak'ta yaklaşık 250 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmalar ile vatandaşların araç trafiğinde daha konforlu seyahat etmesi hedefleniyor. İlçede bozuk yol sorunu çözülene kadar asfalt ve parke yol çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirten Başkan Özer, Esenyurt'u her alanda 21. yüzyıla yakışır bir kent haline getireceklerini söyledi. - İSTANBUL