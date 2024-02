Esenyurt Belediyesi ve AÇEV, Anne Destek Programı düzenliyor

Yerel

Esenyurt Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği çerçevesinde düzenlenen Anne Destek Programı'na katılan kadınlar, çocuklarının hem sağlıklı gelişimi konusunda bilgiler edinirken hem de sosyal becerilerini gözlemleyerek onları hayata hazırlamayı öğreniyor.

Esenyurt Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile 3-6 yaş döneminde çocuğu olan annelere Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde "Anne Destek Programı" eğitimi veriliyor. İçeriği uzmanlar tarafından belirlenen programla annelere; çocuklarının sağlıklı gelişiminin desteklenmesi, çevresi ile uyumlu ilişki kurmalarına yardımcı olmak ve çocuğun öğrenmesinde yeni deneyimler kazandırılması hedefleniyor. 15 hafta sürecek olan ve her hafta farklı bir konunun yer aldığı programda, eğitimler 15 kişilik sınıflarda yapılıyor.

"Her hafta farklı bir konuyu ele alıyoruz"

Her hafta farklı bir konu başlığı ile anneleri bilgilendirdiklerini belirten Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı Nihal Batuk, "Program kapsamında ana eksenimiz çocuğun sağlıklı gelişimi bulunuyor. Kadının iyilik hali, çocukların gelişim alanları, çocuklarda cinsel eğitim, medya okuryazarlığı, çocuklara doğru davranış-sorumluluk kazandırma gibi konuları her hafta annelere burada anlatıyoruz. Annelerimiz her dersin sonunda o hafta konuşulan konular ile ilgili kararlar alarak evlerine dönüyorlar. Bir sonraki derse ise bu kararları uygulayarak geliyorlar. Annelerimiz buradayken çocukları da uzman hocalarımızın gözetiminde olan sınıflarda çeşitli etkinlikler yapabiliyorlar" dedi.

"Doğru bildiğim yanlışları öğrenmiş oldum"

Aldığı eğitim ile birlikte iletişim becerilerinin geliştiğini vurgulayan anne Merve Bursa, "Hem kendim hem çocuklarım hem de eşim kısaca çevremdeki insanlarla nasıl iletişim kuracağım konusunda kendimi geliştirmek için bu programa dahil oldum. Burada aldığım eğitimlerle kendimi geliştiriyorum. Yaşadığım sorunları diğer arkadaşlarımın da yaşadığını öğrenmiş oldum. Nihal Hocamızın çok güzel bir sözü var; 'Maskeyi önce kendimize sonra çocuğumuza takmalıyız' diye. Ben mutluysam, üzgünsem ya da huzurluysam bu duygu durumlarının benim çocuğuma nasıl yansıdığını öğrenmiş oldum. Bu nedenle bu programı bizlere sunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eğitimlere katılan bir diğer anne Nazlı Yiğit ise "Bu programla birlikte çocuğum ve ben sosyalleşmiş olduk. Burada sosyalleşirken kendimi de geliştirip doğru bildiğim yanlışları öğrenmiş oldum. Çok başarılı ve dopdolu bir program oldu. Destek veren tüm ekip çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL