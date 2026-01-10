Esenyurt Belediyesi\'nden ailelere ve çocuklara ücretsiz psikolojik destek

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçe genelinde ailelerin ve çocukların ruh sağlığını desteklemek amacıyla ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Vatandaşlar 6 farklı merkezde verilen psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı ve çift terapisi hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan çalışmalar doğrultusunda ise uzmanlar eşliğinde oyun terapileri düzenleniyor. Bu terapiler sayesinde çocukların kendilerini daha sağlıklı ifade etmeleri ve yaşadıkları sorunlarla baş edebilmeleri hedefleniyor. Danışmanlık hizmeti, 5 farklı mahallede faaliyet gösteren Benim Ailem Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri ile Tebessüm Durağı Çocuk ve Aile Destek Merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. Vatandaşlar, söz konusu merkezlere bizzat başvurarak danışmanlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplum ruh sağlığının desteklenmesi amacıyla bu tür hizmetlerin önemine dikkat çekerek, vatandaşların detaylı bilgiye belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak ulaşabileceğini bildirdi. - İSTANBUL