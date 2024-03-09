Esenyurt'ta Camiler Ramazan Ayına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt'ta Camiler Ramazan Ayına Hazır

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik çalışması başlattı. Camilerin bakım ve temizliği düzenli olarak yapılırken, Ramazan ayı boyunca çalışmaların devam edeceği bildirildi.

09.03.2024 10:14  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik çalışması başlattı.

Esenyurt'ta camiler Ramazan ayına hazırlandı. İlçede camilerin bakım ve temizliğini düzenli olarak yapan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hazırlıklar kapsamında ilçedeki tüm camilerin camları, kapıları, ayakkabılıkları temizlendi, halıları yıkanarak dezenfekte edildi.

Esenyurt Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Bulut Camii'nde de tüm alanlar özenle temizlenerek kılınacak ilk teravih namazı için hazır hale getirildi. Belediye ekipleri ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini bildirdi.

Esenyurt Belediyesi bünyesinde temizlik ekibi sorumlusu olarak görev yapan Ferdi Bayram, Ramazan ayına girmeden önce tüm camilerin ibadete hazır hale getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Esenyurt Belediyesi olarak temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda camilerimizde temizlik çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca da çalışmalarımız devam edecek. Bunların yanında Kuran kurslarımızda, mescitlerimizde ve cemevlerimizde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın daha hijyenik ortamlarda ibadet etmelerini sağlamak. Şimdiden tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Camiler Ramazan Ayına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri iyice sertleşti Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri iyice sertleşti
09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana haberde Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana haberde Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 11:19:47. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Camiler Ramazan Ayına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement