Esenyurt'ta Camiler Ramazan Ayına Hazır

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Esenyurt Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik çalışması başlattı.

Esenyurt'ta camiler Ramazan ayına hazırlandı. İlçede camilerin bakım ve temizliğini düzenli olarak yapan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hazırlıklar kapsamında ilçedeki tüm camilerin camları, kapıları, ayakkabılıkları temizlendi, halıları yıkanarak dezenfekte edildi.

Esenyurt Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Bulut Camii'nde de tüm alanlar özenle temizlenerek kılınacak ilk teravih namazı için hazır hale getirildi. Belediye ekipleri ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini bildirdi.

Esenyurt Belediyesi bünyesinde temizlik ekibi sorumlusu olarak görev yapan Ferdi Bayram, Ramazan ayına girmeden önce tüm camilerin ibadete hazır hale getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Esenyurt Belediyesi olarak temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda camilerimizde temizlik çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca da çalışmalarımız devam edecek. Bunların yanında Kuran kurslarımızda, mescitlerimizde ve cemevlerimizde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın daha hijyenik ortamlarda ibadet etmelerini sağlamak. Şimdiden tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun."