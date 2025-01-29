Esenyurt'ta Çocuklar Sporla Zinde Bir Sömestr Geçirdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çocuklar Sporla Zinde Bir Sömestr Geçirdi

Esenyurt\'ta Çocuklar Sporla Zinde Bir Sömestr Geçirdi

Esenyurtlu çocuklar, 14 farklı branşta düzenlenen spor etkinlikleri sayesinde tatillerini eğlenceli ve verimli bir şekilde geçirdi. Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin sömestr tatilinde spor yapmalarını sağlayarak yeni eğitim dönemine zinde girmelerini amaçladı.

29.01.2025 14:53  Güncelleme: 14:56
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Esenyurtlu çocuklar, 14 farklı branştaki spor etkinlikleriyle eğlenceli bir sömestr tatili geçirdi. Esenyurt Belediyesi'nin spor merkezlerindeki aktivitelere katılarak okul stresini atan çocuklar, yeni eğitim dönemine zinde başlayacak.

Esenyurt Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilerin tatillerini daha verimli ve zinde geçirmelerini sağlamak amacıyla spor faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Etkinlikler kapsamında, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara belediyenin spor salonlarında 14 farklı branşta eğitim verildi. Karate, taekwondo, boks, futbol, futsal, masa tenisi gibi farklı spor dallarıyla tanışan çocuklar hem sosyalleşti hem de tatillerini verimli geçirdi.

Spor dolu bir sömestr

Spor etkinliklerine katılan Yağmur Yolcu, "Taekwando yapıyorum ve bu sporu çok seviyorum. Derslere ilk olarak bayrak selamı ile başlıyoruz. Ardından koşu ile ısınma hareketleri yapıyoruz ve teknik çalışmalara geçiyoruz. Bazen de müsabaka yapıyoruz. Yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklerden dolayı Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim. Umarım bu spor dolu faaliyetler her zaman devam eder" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Çocuklar Sporla Zinde Bir Sömestr Geçirdi - Son Dakika

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