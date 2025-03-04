Esenyurt'ta Çocuklara Özel Ramazan İftarı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt'ta Çocuklara Özel Ramazan İftarı Düzenlendi

Esenyurt\'ta Çocuklara Özel Ramazan İftarı Düzenlendi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilk orucunu tutan çocuklarla bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Etkinlikte iftar sonrası geleneksel Ramazan eğlenceleri gerçekleştirildi. Aksoy, 'İstanbul'un en güzel, en neşeli sofrasını kurduk' diyerek Ramazan boyunca birçok etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.

04.03.2025 14:01  Güncelleme: 14:08
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilk orucunu tutan ve tekne orucu ile oruca alışmaya çalışan miniklerle çocuk iftarında bir araya geldi. Başkan Vekili Aksoy, " İstanbul'un en güzel, en neşeli, en büyük sofrasını kurduk hep birlikte. Esenyurt Belediyesi olarak Ramazan ayında çocuklarımıza yönelik birçok programımız olacak" dedi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, yüzlerce çocuk aileleri ile birlikte katıldı. İftar, küçük hafız Emir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve dualar edilerek oruçlar açıldı. İftar programından sonra çocuklar, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler arasında Karagöz ve Hacivat gösterisi, masal anlatımları ve el sanatları aktiviteleri arasında çömlek yapımı ve ebru sanatı da yer aldı. Ramazan ayının vazgeçilmez ikramlarından Osmanlı macunu, pamuk şeker ve mısır dağıtıldı.

"İstanbul'un en güzel, en neşeli sofrasını kurduk"

Programda konuşma yapan Başkan Vekili Aksoy, "Sevgili hemşehrilerim, değerli evlatlarım böylesine müstesna bir günde, bir Ramazan iftarında hep birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan bir araya gelme, sevinçlerimizi, sofralarımızı paylaşmak demek. Bugün de büyük bir sofranın etrafında tam 700 kişiyiz. İstanbul'un en güzel, en neşeli, en büyük sofrasını kurduk hep birlikte. Esenyurt Belediyesi olarak Ramazan ayında çocuklarımıza yönelik birçok programımız olacak. Tiyatro, sinema geleneksel oyunlarımızdan Hacivat ve Karagöz gibi birçok etkinlik siz değerli çocuklarımızın hizmetinde olacak. Hepinizin orucunu Allah kabul etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ramazan ayında oruçlarını zorlukla açan Gazzeli çocukları anmayı da unutmayan Aksoy, "Onlar da sizler gibi güzel sofralarda oruçlarını açsınlar diye dua edelim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Çocuklara Özel Ramazan İftarı Düzenlendi - Son Dakika

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