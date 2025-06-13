Esenyurt\'ta Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursları

Esenyurt Belediyesi'nin spor tesislerinde düzenlenen ücretsiz yüzme kurslarıyla çocuklar ve gençler hem yüzmeyi öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki modern spor tesislerinde çocuklar ve gençler için ücretsiz yüzme kursları düzenliyor. 5-12 yaş aralığındaki kursiyerlerin katıldığı bu eğitim programları yoğun ilgi görüyor. Belediye tarafından sağlanan tesislerde verilen derslerde, katılımcılar yüzmenin temel tekniklerini öğrenirken suya alışma süreçlerini de güvenli bir ortamda tamamlıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar ilk olarak karada temel egzersizlerle hazırlık yapıyor. Ardından suya alışma ve destekli yüzme aşamalarını geçerek bağımsız yüzme becerisi kazanıyor. Ortalama 8 derslik program sonunda kursiyerler kulaç atma, ayak vuruşu gibi temel teknikleri öğrenip orta kulvarda yüzebilecek seviyeye geliyor.

Yüzmenin yalnızca fiziksel faydalar sağlamakla kalmadığını belirten eğitmenler; bu sporu yapan çocukların özgüvenlerinin arttığını, duruş bozukluklarının önlendiğini ve sosyal becerilerinin geliştiğini vurguluyor. Özellikle teknolojiyle fazla zaman geçiren çocuklar için yüzme, aktif ve sağlıklı bir alternatif oluşturuyor. Kurs süresince çocuklar hem yeni arkadaşlıklar ediniyor hem de eğlenceli ve verimli bir yaz dönemi geçiriyor.

Esenyurt Belediyesi'nin spor tesislerinde devam eden bu kurslar sayesinde çocuklar ve gençler sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanırken sporu hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Veliler ise çocuklarının hem eğlenmesinden hem de yüzme öğrenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

"Yüzmenin insan sağlığına sayısız faydası var"

Belediye bünyesinde Yüzme Antrenörü olan Savaş Bağış yüzme sporunun faydalarına değinerek şu ifadeleri kaydetti; "Kurslarımızda genellikle 5-6 farklı grup oluşturuyoruz. Çocuklara temel yüzme becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Eğitim süreci, önce karada yapılan çalışmalarla başlıyor. Daha sonra suya alışma aşamasına geçiyoruz. Son olarak çocuklara desteksiz, yani kendi başlarına yüzmeyi öğretiyoruz. Bu sürecin sağlıklı tamamlanabilmesi için ortalama 8 derslik bir program uyguluyoruz. Şu ana kadar bu süreç verimli bir şekilde devam ediyor. Yüzme kurslarına 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Ayrıca pazar günleri yetişkinler için de seanslarımız var. Özellikle çocuklarını getiren veliler bu seanslarda yüzmeyi tercih ediyor. Yüzmenin insan sağlığına sayısız faydası var. Özellikle çocukların erken yaşta yüzmeye başlamasını öneriyorum. İdeal başlama yaşı 3-4 yaş arasıdır. Yüzme, vücuttaki tüm kas gruplarını çalıştırır, esneklik kazandırır ve genel sağlık açısından çok olumlu etkiler sağlar. Günümüzde çocuklar uzun süre teknolojik cihazlarla vakit geçirdiği için duruş bozuklukları, hatta skolyoz gibi rahatsızlıklar görülebiliyor. Yüzme bu tür sorunların önlenmesinde çok etkili bir spordur. Ayrıca özgüveni geliştirir. Esenyurt halkına tavsiyem; çocuklarını mutlaka yüzme sporuna yönlendirmeleri. Burada uzman eğitmenlerimizle birlikte dersler veriyoruz. Bu eğitimin sonunda çocuklar hem sağlıklı hem özgüvenli bireyler olarak yüzme sporunu öğrenmiş oluyorlar hem de sosyalleşme imkanı yakalıyorlar."

"Buraya geldiğimden beri çok güzel arkadaşlıklar edindim"

Kursiyer Taha Aslan ise kursta hem eğlendiğini hem de spor yaptığını belirterek şöyle konuştu: "Burada yüzüyoruz, çok eğleniyoruz. Buraya geldiğimden beri çok güzel arkadaşlıklar edindim. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada önemli olan sadece kazanmak değil; eğlenmek, arkadaş edinmek ve güzel vakit geçirmek. Hocalarımız sayesinde artık yüzmeyi öğrendik. Herkes çok güzel yüzüyor. Yüzmeyi çok seviyorum, alıştım artık. Şimdi kendi başıma yüzebiliyorum. Bu kursları sağlayan ve her anlamda bizlere destek olan Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederim." - İSTANBUL