Ebru sanatının Ustası Esenyurt'ta sanatseverlerle buluştu
Ebru sanatının Ustası Esenyurt'ta sanatseverlerle buluştu

Ebru sanatının Ustası Esenyurt'ta sanatseverlerle buluştu
08.01.2026 16:54  Güncelleme: 16:59
Esenyurt Belediyesi, ebru sanatının inceliklerinin paylaşıldığı bir söyleşi ve atölye programı düzenledi. Ebruzen Hikmet Barutçugil'in katıldığı etkinlikte sanatseverler, ustasından ebru sanatının teknik ve manevi yönlerini öğrendi.

Esenyurt'ta Ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ebruzen Hikmet Barutçugil'in katıldığı söyleşi ve atölye programı gerçekleşti.

Esenyurt Belediyesi, Ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ebruzen Hikmet Barutçugil'in katıldığı söyleşi ve atölye programı düzenlendi. Kadın Sanat Merkezinde gerçekleşen programa ilgi yoğundu. Ebru sanatına ilgi gösteren vatandaşlar, merak ettikleri sorulara ustasından yanıt buldu.

Ebru sanatının inceliklerinin paylaşıldığı etkinlikte, sanatın teknik yönlerinin yanı sıra manevi boyutuna da dikkat çekildi. Söyleşi sonrasında yapılan atölye çalışmasının ardından Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, belediye kursiyerleri tarafından katı sanatı tekniğiyle hazırlanan el emeği tabloları Hikmet Barutçugil'e hediye etti. Barutçugil, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara ve programı düzenleyen Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

"Ebru suyun ilmini, iyi niyeti ve hayata güzel bakmayı öğretiyor"

Programa katılan Rabia İtik, Esenyurt Belediyesinden aldığı ebru eğitiminin hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Ebru eğitimi aldıktan sonra çocuklara ders vermeye başladım. Bugünde belediyemiz sayesinde sevdiğim bir sanatçının söyleşisine katıldım. Hikmet Bey'in de söylediği gibi bu sanat bize sadece tekniği değil, suyun ilmini, iyi niyeti ve hayata güzel bakış açısını öğretiyor. Bu, sanattan öte bambaşka bir yolculuk. Hikmet Bey'in çalışmalarını ve sergilerini yakından takip ediyorum, bizde çok özel bir yeri var. Böyle bir programa katılmak benim için büyük bir onur. Ebru manevi bir sanat ve bu etkinliği düzenleyen Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

