Esenyurt'ta Engelli Bireyler İçin İstihdam Fırsatları - Son Dakika
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Esenyurt'ta Engelli Bireyler İçin İstihdam Fırsatları

Esenyurt\'ta Engelli Bireyler İçin İstihdam Fırsatları

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) tarafından düzenlenen mülakatta engelli bireyler, farklı sektörden firmalarla bir araya gelerek iş sahibi olma şansı yakaladı. Etkinlik, engelli bireylerin ekonomik bağımsızlık kazanmalarına katkı sağlıyor.

17.05.2025 10:26  Güncelleme: 10:50
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) tarafından düzenlenen son mülakatta, birçok engelli vatandaş firmalarla doğrudan görüşme fırsatı bularak iş sahibi olma yolunda önemli bir adım attı.

Esenyurt Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında engelli bireylerin istihdamını desteklemeye devam ediyor. Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) tarafından düzenlenen son mülakatta, birçok engelli vatandaş firmalarla doğrudan görüşme fırsatı bularak iş sahibi olma yolunda önemli bir adım attı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, farklı sektörlerden firmalarla engelli bireyler bir araya geldi. İşverenlerle birebir mülakat yapan katılımcılar, iş imkanları hakkında bilgi alarak başvurularını gerçekleştirdi. Bu sayede hem firmalar nitelikli personel bulma imkanı yakaladı hem de engelli bireyler için yeni istihdam kapıları aralandı.

"Engelli vatandaşlarımızın yanındayız"

ESBİM Sorumlusu Mirkan Kaya, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, bu mülakatların düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Kaya, "Bugün burada, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz engelli bireylere yönelik mülakat etkinliğimizi yapıyoruz. Yıl boyunca yüzlerce engelli vatandaşımızın firmalarda istihdam edilmesine aracılık ediyoruz. Ayrıca iş gücüne katılmak isteyen diğer vatandaşlarımız ve stajyer adaylarımıza da destek sağlıyoruz" dedi.

"Bu buluşmalar özgüven kazandırıyor"

Etkinliğe katılan firma temsilcilerinden Berna İnceler ise, organizasyonun hem işverenler hem de iş arayanlar için büyük fayda sağladığını ifade etti. İnceler, "Bugün engelli personel alımı kapsamında birçok adayla birebir görüşme şansı bulduk. Bu tür organizasyonlar sayesinde engelli bireyler hem ekonomik bağımsızlık kazanıyor hem de toplumda kendilerini daha güçlü hissediyor. ESBİM ile uzun süredir çalışıyoruz ve desteklerinden çok memnunuz" diye konuştu.

Vatandaşlardan teşekkür mesajı

Etkinliğe katılarak firmalarla görüşme gerçekleştiren Sadullah Gülyanoğlu ise Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Birkaç firmayla görüştüm, iş imkanı bol. Bu etkinliği arkadaşlardan duydum, gelip başvurdum. Allah razı olsun, belediyeye çok teşekkür ederim. Bu kadar insan iş görüşmesi yapıyor. İnşallah herkes bir işe girer" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Engelli Bireyler İçin İstihdam Fırsatları - Son Dakika

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