ESBİM\'den engelli vatandaşlara istihdam köprüsü

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ile İŞKUR iş birliğinde düzenlenen engelli istihdam buluşmasında, yüzlerce vatandaş 30'dan fazla firma temsilcisiyle bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdi.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), İŞKUR iş birliğiyle engelli vatandaşların istihdama katılımını desteklemek amacıyla toplu iş görüşmesi düzenledi. Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakata yüzlerce vatandaş katılırken, 30'u aşkın firma da iş arayanlarla birebir görüşme gerçekleştirdi. Engelli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını hedefleyen organizasyonda adaylar, firmaların insan kaynakları temsilcileriyle görüşerek özgeçmişlerini sundu ve açık pozisyonlar hakkında bilgi aldı. Yoğun ilgi gören etkinlik, işverenler ile iş arayanları aynı çatı altında buluşturarak istihdama katkı sağladı.

Esenyurt Belediyesi, ESBİM aracılığıyla düzenlediği istihdam faaliyetleriyle iş arayan vatandaşları firmalarla buluşturmaya devam ederken, engelli bireylerin çalışma hayatında daha fazla yer alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen mülakatlar sayesinde hem işverenlerin nitelikli personel ihtiyacına katkı sağlanıyor hem de vatandaşların istihdama erişimi kolaylaştırılıyor.

"Yüzlerce vatandaşımızı işverenlerle bir araya getirdik"

ESBİM sorumlusu Mirkan Kaya, benzeri mülakatların aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün Nene Hatun Kültür Merkezimizde, ESBİM ve İŞKUR iş birliğiyle engelli vatandaşlarımıza yönelik bir toplu iş görüşmesi programı gerçekleştirdik. Bu kapsamda 30'dan fazla firmamızı davet ederek, yüzlerce vatandaşımızı işverenlerle bir araya getirdik. Katılımcılarımız burada kendi eğitimlerine, yetkinliklerine ve engel durumlarına uygun pozisyonlar için firmalarla birebir görüşme imkanı buldu. Amacımız, engelli vatandaşlarımızın istihdama katılımını artırmak ve onlara uygun iş fırsatları sunarak çalışma hayatına kazandırılmalarına katkı sağlamaktır. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda birçok vatandaşımızın istihdam sürecine önemli bir adım atmış olacağına inanıyoruz. Katkılarından dolayı İŞKUR'a ve tüm paydaş firmalarımıza teşekkür ederiz." - İSTANBUL