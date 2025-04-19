Esenyurt'ta Fatih Mahallesi'ne Ziyaret: İhtiyaçlar Yerinde Tespit Edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Fatih Mahallesi'ne Ziyaret: İhtiyaçlar Yerinde Tespit Edildi

Esenyurt\'ta Fatih Mahallesi\'ne Ziyaret: İhtiyaçlar Yerinde Tespit Edildi

Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy, Fatih Mahallesi'nde sağlık ocağı, anaokulu ve yeşil alan projelerini inceleyerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Aksoy, yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

19.04.2025 12:26  Güncelleme: 12:34
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Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy, Fatih Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve projeleri yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında sağlık ocağı, kapalı pazar yeri, anaokulu, yeşil alan projeleri gibi mahalle için önemli ihtiyaçlar ele alındı.

Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy, mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Fatih Mahallesi'ne gitti. İlk olarak mahalle muhtarı Mehmet Yıldırım ile bir araya gelen Aksoy, ardından mahallede uzun süredir beklenen sağlık ocağı projesinin yapılacağı arazide incelemelerde bulundu. Muhtarlık binasının yanında bulunan 985 metrekarelik belediye arazisine sağlık ocağı yapılması için değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret sırasında Mustafa Yeşil Ortaokulu'nun yanındaki 9 bin 700 metrekarelik alanda anaokulu yapılması için de incelemelerde bulunuldu. Ayrıca mahalle sakinlerinin dinlenip vakit geçirebileceği yeşil alan ihtiyacı da ele alındı. Bu kapsamda 881. ve 853. sokaklardaki iki farklı noktada 'Nefes Bahçesi' projeleri üzerine çalışmalar başlatılacağı belirtildi. Aksoy, Enver Yeşilyurt Camii'nin avlusunda yaptığı incelemelerde de saptanan eksikliklerin bir an önce giderilmesi talimatını verdi. Pazaryolu Caddesi üzerinde yer alan hastane üstündeki 692 metrekarelik yeşil alanı da gezen Aksoy, buraya yeni bir park yapılması için gerekli adımların atılacağı bilgisini verdi.

"Fatih Mahallesi'ni daha yaşanabilir hale getireceğiz"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkanvekili Can Aksoy, "Mahalle sakinlerimizle birebir görüşerek ihtiyaçları yerinde tespit ettik. Esenyurt'un her mahallesinde olduğu gibi Fatih Mahallesi'nde de yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Aksoy'un yerinde çözüm odaklı çalışmaları, mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Fatih Mahallesi'ne Ziyaret: İhtiyaçlar Yerinde Tespit Edildi - Son Dakika

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