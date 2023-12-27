Esenyurt\'ta Her Mahalleye Bir Park Projesi Devam Ediyor

Esenyurt'ta her mahalleye bir park projesi kapsamında ilçe genelinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye, kendisine ait boş arsaları değerlendirerek parka dönüştürürken, bir yandan vatandaşların nefes almasını sağlıyor diğer yandan da çocukların güvenle oyun oynayabileceği alanlar oluşturuyor.

Esenyurt Belediyesi'nin başlatmış olduğu her mahalleye bir park projesi kapsamında İstiklal ve Akçaburgaz Mahalleleri de parklarına kavuşmuş oldu. Belediye ekipleri ilçe genelinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söylerken, çocukların güvenle oyunlar oynayabileceği ortamlar oluşturduklarını ifade etti. Çalışma ile Esenyurt'un yeşil alanlarının arttığının da altını çizen yetkililer, yetişkinlerin de sosyalleşeceği bu parklarda spor ve yürüyüşlerini yapabileceklerini belirtti.

"Vatandaşlarımız nefes alabilecek"

Esenyurt Belediyesi Peyzaj Mimarı Deniz Karakoç yapmış oldukları çalışmalarla ilgili; "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mahalle parklarımızın yapımına başladık ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an İstiklal Mahallesi'nde yapılan parkımızda bulunuyoruz. Bir yandan parkımızın çevre duvarları yapılırken diğer yandan içerik düzenlemeleri devam ediyor. Kısa bir süre sonra çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Projeyi tamamladığımızda ise Esenyurt'ta parkı olmayan mahalle kalmamış olacak." dedi