Esenyurt\'ta İhtiyaç Sahiplerine ESKART Desteği: Yıllık 38 Milyon Lira Yerel Esnafa Can Suğu

Yerel

Esenyurt Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı ESKART projesi ile yıllık 38 milyon lira ilçede kalıyor. Vatandaşların gıda, giyim ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarını ilçe esnafından karşıladığı kart, hem ihtiyaç sahiplerine hem de esnafa can suyu oluyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi'nin ESKART uygulaması, dar gelirli ailelerin hayatını kolaylaştırıyor. Proje kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıtlı, yardım almaya uygun görülen ailelere gıda, giyim, kırtasiye, bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için düzenli olarak maddi destek sağlanıyor. Esenyurt'ta yaşayan 13 bin 845 ailenin faydalandığı uygulama ile yıllık 38 milyon 67 bin lira ilçede kalıyor. Bu kart sadece ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda alışverişin yerel esnaftan yapılmasını teşvik ederek, Esenyurt'taki esnafın kalkınmasına da katkıda bulunuyor. Sosyal yardımlaşmayı ve yerel kalkınmayı bir arada hedefleyen proje, ilçe ekonomisine can veriyor.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Dar gelirli ailelere yönelik aylık kart desteğinin artarak devam ettiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Esnaf Koordinatörü Ercan Öztürk, "Esenyurt'ta faaliyet gösteren, yasal prosedürlere uygun ve ruhsatlı işletmelerle çalışıyoruz. İlçenin 43 mahallesinde 98 market, 72 kırtasiye ve giyim mağazasıyla anlaşmamız var. Kırtasiye yardımlarımız okullar açıldığında yapılıyor. Diğer yardımlarımız ise her ay devam ediyor. Bu kart sayesinde hem vatandaşlarımız istediği ürünü seçebiliyor hem de esnafımız kazanıyor" dedi.

"Esenyurt'un parası Esenyurt'ta kalıyor"

Uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Esnaf Nevruz Özer, "Bu projeyi çok faydalı buluyorum. Hem vatandaşlar hem de biz esnaflar kazanıyoruz. Esenyurt'un parası da Esenyurt'ta kalıyor" dedi. Kırtasiye esnafı Mehmet Duran ise şöyle konuştu: "İnsanlar burada rahat rahat alışverişini yapabiliyor. Biz esnaf olarak memnunuz, vatandaşlar memnun. Belediyemizin küçük esnafa sağladığı bu destek çok güzel. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim." - İSTANBUL