Esenyurt'ta Kadınlar Ücretsiz Örgü Kursuyla El Emeği Ürünler Üretiyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kadınlar Ücretsiz Örgü Kursuyla El Emeği Ürünler Üretiyor

Esenyurt\'ta Kadınlar Ücretsiz Örgü Kursuyla El Emeği Ürünler Üretiyor

Esenyurt Belediyesi'nin ücretsiz el sanatları kursuna katılan kadınlar, Tığ ve Şiş Örücülüğü Kursu'nda örgü tekniklerini öğrenerek bebek, atkı, bere gibi çeşitli ürünler üretiyor. Kurs sayesinde mesleki becerilerini geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünlerle ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

10.12.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
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Kadınlar, Esenyurt Belediyesi'nin açtığı ücretsiz Tığ ve Şiş Örücülüğü Kursu'nda, örgünün tüm inceliklerini öğrenerek, el emeği ürünler üretiyor.

Yeni bir meslek edinmeyi amaçlayan, mesleki ya da kişisel gelişim alanında sanatsal yönünü ortaya çıkarmak isteyen kadınlar, soluğu Esenyurt Belediyesi'nin el sanatları kursunda alıyor. Bu alanda açılan Tığ ve Şiş Örücülüğü Kursu yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, örgü teknikleri ile ilgili hocalarından aldıkları eğitimle bebek, atkı, bere, şapka, hırka, çanta, kazak, patik gibi çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor. Atölyede örgüye dair tüm incelikleri öğrenen ev hanımları, ürettikleri ürünleri satarak ev bütçesine de katkı sağlıyor.

"Kişiye özel ürünler üretiyoruz"

Kursiyerlerin aldıkları eğitimin ardından kişiye özel ürünler tasarladıklarını söyleyen Örgü Kursu Öğretmeni Şeymanur Ciğerci, "Derslerimizde önce örgü ve şiş ile ilgili teknik bilgiler veriyorum. Sonra ürünler ortaya çıkarıyoruz. Kurs bitiminde düzenlediğimiz sergilerle kursiyerlerimizin ürünlerini satışa sunuyoruz. Burada kişiye özel çalışmalarda yapıyoruz. Vatandaşlarımız sergiler dışında Kadın Sosyal Yaşam Merkezimize gelerek hem özel sipariş verebilir hem de hazırladığımız ürünlerden satın alabilirler" dedi.

"Çok güzel şeyler öğrendik"

Kursta kendini geliştirme fırsatı bulduğunu ifade eden kursiyer Kader Okuroğlu ise şöyle konuştu: "Burada iki yıldır eğitim alıyorum. Keşke daha önce gelseydim. Çok güzel arkadaşlıklar kazandık. Çok güzel şeyler öğrendik. Bunun yanı sıra çocuğumuz da oyun alanında eğlenceli vakit geçiriyor. Sanki kreşteymiş gibi güzel şeyler öğreniyor. Hem çocuğum hem ben iki yıldır burada çok mutluyuz. Hocalarımızın bize iyi davranması, iş imkanı sağlanması, birçok ürünümüzün satılması gurur verici. Kendimi değerli hissediyorum. Her kadının gelmesini tavsiye ederim."

"Bizim için motive edici bir yer"

Örgüye dair tüm incelikleri bu kursta öğrendiklerini belirten Elif Çomak, "Kadınlar için gerçekten olağanüstü bir yer. Hem iş imkanı sağlanıyor hem de yaptığımız ürünlerin satışını yapabiliyoruz. Burada örgü bebek ve çanta yapıyoruz, cüzdan gibi her türlü hediyelik ürünler örüyoruz. Yani maddi olarak da manevi olarak da bizim için çok motive edici bir yer. Bu kurumu açan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kadınlar Ücretsiz Örgü Kursuyla El Emeği Ürünler Üretiyor - Son Dakika

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