Esenyurt\'ta kaldırım işgaline geçit yok

Esenyurt Belediyesi, yayaların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi amacıyla kaldırım işgallerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde kaldırım işgallerine karşı denetim çalışmalarına devam ediyor. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, kaldırım ve yaya yollarını işgal eden araç parkları ile esnafın bıraktığı malzeme ve çeşitli eşyalar kontrol altına alınıyor.

Denetimler sırasında kaldırım işgali yaptığı tespit edilen esnaf ve vatandaşlar uyarılırken, kurallara aykırı şekilde bırakılan malzemeler zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor. Yayaların kullanımına ayrılan alanların işgal edilmesine izin verilmezken, özellikle yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde kontroller sıklaştırılıyor.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güvenli ve düzenli bir şehir yaşamı için kurallara uyması gerektiğini belirterek, denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - İSTANBUL