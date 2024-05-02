Esenyurt'ta Kampüs Lise Projesi Hızla Tamamlanıyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kampüs Lise Projesi Hızla Tamamlanıyor

Esenyurt\'ta Kampüs Lise Projesi Hızla Tamamlanıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, gençlerin daha nitelikli eğitim alabilmesi ve öğrenci sayısının azaltılması amacıyla hayata geçirilen Kampüs Lise projesinin çalışmalarının yüzde 50'sinin tamamlandığını açıkladı.

02.05.2024 13:47  Güncelleme: 13:52
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, geçmiş dönemden yarım kalan projeleri hızla tamamlıyor. Esenyurtlu gençlerin daha nitelikli eğitim alabilmesi ve ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması amacıyla hayata geçirilen Kampüs Lise projesi yükseliyor.

Esenyurt Belediyesi'nin yapımına başladığı Kampüs Lise projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Beş lisenin bir arada bulunduğu projede, yurt binası, kapalı spor salonu ve fen lisesinin çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in talimatlarıyla yapımına devam edilen Kampüs Lise içerisinde, 1 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 imam hatip lisesi, 1 meslek lisesi ve 1 spor lisesini bulunuyor. İlçede gençlerin daha nitelikli eğitim almasının sağlanacağı proje, kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine açılacak.

3 bin 600 genç burada eğitim alacak

Beş farklı branştaki liseyi aynı kampüste buluşturacak olan proje bittiğinde, okul konusunda büyük yetersizlikler yaşayan Esenyurt'un eğitim sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacak. Proje içerisinde 5 lisenin yanı sıra spor alanları, amfi, 26 atölye, sosyal tesis alanları, kütüphane, konferans salonu, 104 yataklı yurt binası, 824 kişilik yemekhane ve otopark bulunuyor. 1 milyar 52 milyon TL gibi dev bir bütçenin ayrıldığı proje tamamlandığında 3 bin 600 genç burada eğitim alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kampüs Lise Projesi Hızla Tamamlanıyor - Son Dakika

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