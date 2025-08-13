Esenyurt\'ta Karanfil Parkı Modern Görünüme Kavuştu

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Karanfil Parkı, baştan sona yenilenerek modern ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki yaşam alanlarını güzelleştirmeye devam ediyor. Süleymaniye Mahallesi'nde yer alan Karanfil Parkı, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla tamamen yenilendi. Parkta yapılan düzenleme kapsamında çocuk oyun grupları, oturma alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar baştan aşağı yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Modern kent mobilyaları ve güvenli oyun alanları ile donatılan park, özellikle çocuklar ve aileler için keyifli bir buluşma noktası haline geldi. Yenileme çalışmalarıyla birlikte parkın çevre düzenlemesi de yapılarak daha estetik ve ferah bir ortam oluşturuldu.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, ilçedeki park ve yeşil alanların bakımı ile yenilenmesi çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşların rahat ve güvenli şekilde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. - İSTANBUL