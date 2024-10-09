Esenyurt'ta Miniklerden Sokak Hayvanlarına Destek: Turşu Satışından 1,5 Ton Mama!

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde, anaokulu öğrencileri sokak hayvanları için örnek bir çalışma başlatarak turşu kurdu. Minikler, hazırladıkları turşuyu okullarının bahçesinde satarak, elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için 1,5 ton mama aldı.

Esenyurtlu miniklerin hazırladığı turşular, sokak hayvanları için mamaya dönüştü. Küçük turşucular, satıştan elde ettikleri gelirle kedi ve köpek maması aldı. Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğine katılan öğrenciler, mamaları can dostlarına ulaştırmak üzere belediye ekiplerine teslim etti. Mamalar, belediye ekiplerince sokak hayvanlarının beslenme noktalarına bırakıldı.

Etkinlikte turşucu miniklerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Hayvanlar insanların en yakın en samimi dostları. Onlar da bir dosta ihtiyaç duyarlar. İşte bu nedenle bizim hayvanları sevmemiz, korumamız ve onlarla dost olmamız gerekiyor" dedi. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Başkan Özer, okul yöneticilerine de plaket takdim etti.

Her yıl farklı bir kampanyayla sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunduklarını söyleyen anaokulu müdürü Sevil Cengiz, "Bu yıl çocuklarımızla birlikte turşu yaptık. Sonra bu turşuları ailelerimize sattık ve elde ettiğimiz gelirle kedi köpek maması aldık. Bugün de çocuklarımızla hem barınağımızı ziyaret ettik hem de 1,5 tona yakın mamayı yetkililere teslim ettik. Burada bizi çok güzel karşıladılar" diye konuştu.

Duyarlı minikler, belediyenin çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde hem barınağı gezdi hem de onlar için hazırlanan gösterilerle eğlendi. Belediyenin Modern Hayvan Bakımevi'nde gerçekleşen etkinlikte hazırlanan palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleriyle keyifli bir gün geçiren çocuklar, barınaktaki hayvanları da sevdi.