Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
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Yerel

Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü

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Esenyurt'ta bir restoranda oturan vatandaşlar, sokaktan geçen bir aracın yüksek sesle çaldığı müziğin neden olduğu titreşimi deprem sandı. Korkuyla sağa sola kaçışan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

18.05.2025 09:43
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Esenyurt'ta bir restoranda oturan vatandaşlar, sokaktan geçen bir aracın yüksek sesle çaldığı müziğin neden olduğu titreşimi deprem sandı. Korkuyla sokağa dökülen vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Mayıs Perşembe günü Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı. Deprem olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, restoranda yemek yiyen vatandaşların bir anda masalardan kalkıp dışarıya doğru koşturduğu anlar yer aldı.

"BİR ANDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI"

İşletme sahibi Ayhan Acar yaşanan o anlarla ilgili, "Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için" diye konuştu.

"MÜŞTERİLERİN ANLAMASI BİRAZ ZAMAN ALDI"

Müşterilerinin bass sesiyle deprem paniği yaşadığını ifade eden Leyla Uçar Acar ise, "Otururken birden bire bir gürültü koptu. Biz fark ettik ama müşteriler, tabi herkeste deprem paniği olduğu için insanlarda kaçmaya başladılar. İnsanlar durumu fark edene kadar deprem korkusu yaşadılar. Baya gerçekten deprem gibiydi ama biz araçları gördüğümüz için deprem olmadığını anladık. Ama müşterilerin anlaması biraz zaman aldı. Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü sonrası çok eğlenceli oldu" dedi.

Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oooo:
    Gerçek depremi hakkıyla yönetecek zeki milletimiz 0 0 Yanıtla
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