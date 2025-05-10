Esenyurt\'ta Özel Gereksinimli Çocuklara Deprem Eğitimi Verildi

Esenyurt Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocuklara yönelik verilen deprem eğitimiyle, afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Esenyurt Belediyesi, afetlere karşı toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi amaçlayan çalışmalarına özel bireyleri de dahil etti. Bu kapsamda özel çocuklara yönelik deprem bilinci eğitimi düzenlendi. Eğitim, Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK) tarafından verildi. Çocuklara deprem anında nasıl davranmaları gerektiği, güvenli alanların nasıl belirlenebileceği ve tahliye sırasında dikkat edilmesi gerekenler hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı. Özellikle çök-kapan-tutun hareketi çocuklarla birlikte tekrar edildi. Eğitim sonunda çocuklara katılım belgeleri ve küçük hediyeler verildi. Etkinlik hem çocuklar hem de aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Belediye yetkilileri, afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine vurgu yaparak, bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

"Onlara bu eğitimi vermek beni çok mutlu etti"

Arama kurtarma eğitmeni Canan Çaylı, bu eğitimin, verilen en özel eğitim olduğunun altını çizerek, "Arama Kurtarma Ekibi olarak bugün, şimdiye kadar verdiğimiz en anlamlı ve en heyecan verici eğitimlerden birini gerçekleştirdik. Bu eğitim bizim için çok özel ve diğerlerinden farklıydı çünkü özel çocuklarımız için hazırlandı. Onların bilinçlenmesine katkı sunmak, kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve hayata bir adım daha güçlü katılmalarına destek olmak bizi derinden mutlu etti. Bugün verdiğim bu eğitimden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi. - İSTANBUL